Грузинские пограничники отказали в проезде грузовикам с шинами, направляющимся в зону нагорно-карабахского конфликта

БАКУ /Trend / - Грузинские пограничники поздно вечером 28 сентября отказали в пропуске грузовикам с шинами, направляющимся в зону нагорно-карабахского конфликта через грузино-армянскую границу, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Как сообщается, этнические армяне, проживающие в южных районах Грузии Ахалкалаки и Ниноцминда, начали собирать шины, продукты питания и лекарства, чтобы помочь армянским солдатам, участвующим в продолжающемся военном конфликте в Нагорном Карабахе.

«Грузинская сторона не разрешает нам отправлять шины, и на принятие решения может уйти два дня. Я не знаю, почему этническим армянам отказали в этом. Вероятно, шины считаются оружием, которое может быть использовано во время конфликта», - сказал местный житель региона Ниноцминда.

Напомним, что 27 сентября около 06:00, вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта и населенные пункты страны, расположенные в прифронтовой зоне, из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного типа.

В целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности мирного населения командование азербайджанской армии приняло решение начать контрнаступательную операцию войск по всему фронту.

На Физули-Джебраильском направлении освобождены села Ашагы Абдуррахманлы, Гараханбейли, Гарвенд, Кенд Горадиз, Юхары Абдуррахманлы Физулинского района, а также села Беюк Мерджанлы и Нюзгер Джебраильского района. Кроме того, в направлении Агдеринского района и Муровдага разгромлены вражеские посты, стратегически важные высоты взяты под контроль.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Тамилла Мамедова)