Карабах должен быть освобожден от оккупации - иранский генерал

БАКУ /Trend/ - Армения оккупировала азербайджанские земли и Карабах должен быть освобожден от этой оккупации.

Об этом сказал заместитель главнокомандующего по политическим вопросам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Ядулла Джавани, сообщает во вторник Trend.

Он отметил, что резолюции СБ ООН являются основополагающим принципом для урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В них указано, что Нагорный Карабах принадлежит Азербайджану, и эти территории оккупированы Арменией.

Иранский генерал напомнил, что нагорно-карабахский конфликт длится 30 лет: "Исторические документы подтверждают, что Нагорный Карабах - это часть Азербайджана. Чтобы положить конец конфликту в регионе, эти территории должны быть освобождены от оккупации".

Джавани также добавил, что Иран как страна региона не может оставаться безучастным в вопросе нагорно-карабахского конфликта: "Тегеран, по согласию обеих сторон, может сыграть посредническую роль в урегулировании конфликта".

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова)