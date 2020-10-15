Суть национальной идеи Армении — манипулировать историческими мифами -российский политолог

БАКУ /Trend/ - Суть национальной идеи современной Армении — кричать о мнимой угрозе самому существованию армянского народа и манипулировать историческими мифами.

Об этом, как передает в четверг Trend, на своей официальной странице в Facebook написал Глава Центра стратегического анализа российского Института инновационного развития, известный российский политолог Андрей Иванов.

Иванов выразил мнение, что по итогам достижения договоренностей о гуманитарном режиме прекращения огня позиция армянской стороны не изменится принципиально.

«Просто это суть национальной идеи современной Армении — кричать о мнимой угрозе самому существованию армянского народа и манипулировать историческими мифами. Наконец в Ереване поняли, что войну на истощение Армения сейчас не выдержит. Баку же всегда выступал за мирное решение проблемы. Армения будет грозить обострением, манипулировать любыми переговорами», - сказал Иванов.

По его словам, это означает, что в любой момент может вспыхнуть новое горячее противостояние.

«Одновременно надо отметить, что международные наблюдатели в целом выступают за замораживание ситуации. Разбираться в аргументах Баку и Еревана никто не хочет, но никому не нужна война у границ и состояние нестабильности. Объявили гуманитарный режим прекращения огня— хорошо, стреляют — плохо», - сказал он.

Напомним, что 27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта и населенные пункты страны, расположенные в прифронтовой зоне, из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного типа.

В целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности мирного населения командование азербайджанской армии приняло решение начать контрнаступательную операцию войск по всему фронту.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Наргиз Садыхова Редактор: Наталья Кочнева)