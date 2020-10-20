Решительно осуждаю очередной ракетный обстрел города Гянджа - посол Казахстана в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - С учетом обязательств в рамках международного гуманитарного права обстрелы мирных городов, их жителей и гражданских объектов бесчеловечны и недопустимы.

От этом во вторник Trend сказал Посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов.

«Выражаю серьезную озабоченность продолжающейся эскалацией армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе, угрожающей миру и стабильности в регионе. С учетом обязательств в рамках международного гуманитарного права считаю бесчеловечным и недопустимым обстрелы мирных городов, их жителей и гражданских объектов. В этой связи, решительно осуждаю очередной ракетный обстрел города Гянджа и гибель мирного населения, включая невинных детей», - сказал посол.

Абдыкаримов также выразил искренние соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

«В рамках ранее озвученной и неизменной позиции Казахстана, еще раз подтверждаю необходимость мирного урегулирования конфликта на основе принципов международного права и территориальной целостности Азербайджана в соответствии с принятыми резолюциями Совета Безопасности ООН», - сказал он.

(Автор: Наргиз Садыхова Редактор: Наталья Кочнева)