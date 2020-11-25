Благодарю Президента Азербайджана Ильхама Алиева за то, что подарил нам этот день- житель Кельбаджара (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Как кельбаджарец, я горжусь сегодняшним днем.
Об этом в среду сказал Trend житель села Джомерд Кельбаджарского района Фиргет Салманов.
Он сообщил, что сегодня праздник для всего азербайджанского народа.
"Для меня дороги все освобожденные от оккупации земли. Благодарю Президента Ильхама Алиева за то, что подарил нам этот день. Наша армия уже в Кяльбаджаре. Благодарим азербайджанскую армию. Да упокоит Аллах души наших шехидов, желаю скорейшего исцеления всем раненым", - сказал Салманов.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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