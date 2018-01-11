2018 год запомнится как год больших экономических успехов - депутат

БАКУ /Trend/ - Минувший 2017 год характеризуется как год больших экономических реформ. Об этом сказал Trend в четверг депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Гусейнов, комментируя выступление Президента Ильхама Алиева на заседании Кабинета министров, посвящённом итогам социально-экономического развития за 2017 год и предстоящим задачам.

Депутат отметил верность реализованной в 2017 году экономической стратегии, и подчеркнул, что осуществляемые под руководством Президента Ильхама Алиева, программы полностью оправдали себя.

«Несмотря на наблюдаемый во всем мире финансовый кризис, 2017 год завершился ростом ВВП Азербайджана. Это дает основание полагать, что в 2018 году успехи Азербайджана продолжатся, будут реализованы крупные проекты. В 2018 году будет запущен проект TANAP, природный газ будет поставляться в Турцию и в будущем в Европу. Заработает на полную мощность железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, и, как вы знаете, эта железная дорога способна перевозить более 10 миллионов тонн груза. В то же время прогнозируется перевозка более одного миллиона пассажиров по этой линии», - сказал Гусейнов.

Депутат добавил, что в целом, так же как 2017 год характеризуется как год экономических реформ, так и 2018 год запомнится как год больших экономических успехов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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