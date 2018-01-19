Никогда не будет забыта трагедия 20 Января - посольство Турции

БАКУ /Trend/ - Никогда не будет забыта трагедия 20 Января, ставшая одним из важных событий в борьбе за независимость и свободу Азербайджана, говорится в заявлении посольства Турции в Баку в пятницу.

«Радость Азербайджана – наша радость, его горе – наше горе. Мы чтим память мучеников, 28 лет назад отдавших свою жизнь на этом пути, разделяем горе Азербайджана в этот скорбный день», - говорится в заявлении.

В заявлении говорится, в связи со всенародным днем скорби в ночь с 19 на 20 января в посольстве Турции в Баку, в генеральных консульствах в Гяндже и Нахчыване, а также в Алле турецких шахидов в Баку будут приспущены флаги.

Отметим, что в ночь с 19 на 20 января 1990 года были убиты 137 и ранены 744 гражданских лица, незаконно арестован 841 человек. Введенные в Баку советские войска уничтожили 200 квартир и домов, 80 автомашин, в том числе кареты скорой помощи, большое количество личного и государственного имущества.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор:Ирина Парфёнова)

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