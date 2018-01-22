Президент Ильхам Алиев встретился с вице-президентом компании Chevron

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник в Давосе встретился с вице-президентом по развитию корпоративного бизнеса компании Chevron Джеем Прайером.

Джей Прайер поздравил Президента Ильхама Алиева по случаю продления срока действия контракта, предусматривающего совместную разработку месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли». Отметив высокий уровень партнерства между компанией Chevron и Азербайджаном, Джей Прайер выразил уверенность, что оно будет успешно продолжаться и в будущем.

В свою очередь Президент Ильхам Алиев еще раз подчеркнул, что в Азербайджане создана благоприятная инвестиционная среда, а наша страна является надежным партнером.

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