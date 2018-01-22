Президент Ильхам Алиев встретился с вице-президентом компании Chevron

22 января 2018 22:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник в Давосе встретился с вице-президентом по развитию корпоративного бизнеса компании Chevron Джеем Прайером.

Джей Прайер поздравил Президента Ильхама Алиева по случаю продления срока действия контракта, предусматривающего совместную разработку месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли». Отметив высокий уровень партнерства между компанией Chevron и Азербайджаном, Джей Прайер выразил уверенность, что оно будет успешно продолжаться и в будущем.

В свою очередь Президент Ильхам Алиев еще раз подчеркнул, что в Азербайджане создана благоприятная инвестиционная среда, а наша страна является надежным партнером.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с исполнительным вице-президентом компании CISCO
Политика 00:34
Президент Ильхам Алиев встретился с членом правления компании Mastercard
Политика 00:31
Президент Ильхам Алиев встретился с генеральным исполнительным директором компании Royal Phillips
Политика 00:28
Президент Азербайджана встретился с главой компании LUKOIL (ФОТО)
Политика 22 января 21:37
Президент Ильхам Алиев встретился с директором американской компании Black Rock (ФОТО)
Политика 22 января 21:03
Президент Ильхам Алиев встретился с главой Всемирного экономического форума
Политика 22 января 21:00
Турцию на Давосском форуме представит министр экономики
Бизнес 22 января 15:09
Президент Азербайджана и его супруга почтили светлую память шехидов (ФОТО)
Политика 20 января 09:52
Президент Азербайджана утвердил новый закон о Вооруженных силах
Политика 19 января 20:18
Выделены допсредства на мероприятия в продолжение "Года исламской солидарности"
Политика 19 января 19:02
Азербайджан упрощает визовые процедуры для прибывающих на Гран-при Формула 1 в 2018 году
Политика 19 января 18:51
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования главе Узбекистана
Политика 19 января 12:40
Выделена финансовая помощь частным общереспубликанским телерадиовещателям Азербайджана
Политика 18 января 19:02
Президент Ильхам Алиев наградил Теймура Буньядова орденом "Шараф"
Политика 18 января 18:31
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи со 100-летием геноцида азербайджанцев
Политика 18 января 18:27
В Азербайджане повышены зарплаты учителей ряда учебных заведений
Политика 17 января 18:28
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии здания Бакинской распределительной сети и подстанций (ФОТО)
Политика 17 января 10:39
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Турция и в 2018 году реализуют крупные проекты (ФОТО)
Политика 16 января 14:45