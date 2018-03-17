Айдын Сафиханлы: Визит Саакяна в США вызывает сомнение в объективности Штатов как сопредседателя МГ ОБСЕ

БАКУ /Trend/ - Визит в США Бако Саакяна как «президента» вымышленного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, и создание условий в административном здании Конгресса США для проведения мероприятия, пропагандирующего незаконный режим, полностью противоречит нормам и принципам международного права, Уставу ООН, соответствующим резолюциям СБ ООН, двусторонним документам, подписанным между Азербайджаном и США.

Об этом в субботу сказал Trend глава аппарата омбудсмена Азербайджана, доктор философии по праву Айдын Сафиханлы.

По его словам, это ставит под сомнение не только объективность и непредвзятость США как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, созданной с целью урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, но и должно расцениваться как деятельность против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

Сафиханлы подчеркнул, что приглашение в Соединенные Штаты представителей вымышленного режима, созданного в результате оккупации азербайджанских земель, тогда как США применяют санкции в отношении других сепаратистских режимов, - наглядный пример двойных стандартов.

Глава аппарата считает, что подобные предвзятые шаги США могут привести не только к ослаблению международного авторитета этого государства, но и к потере таких стратегических партнеров, как Азербайджан, сотрудничающий с ними в сферах безопасности, энергетики и экономики.

Напомним, что ранее в связи с визитом в США Бако Саакяна, представляющегося «президентом» вымышленного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, и проведением мероприятия, пропагандирующего вымышленный режим, в административном здании Конгресса США посол США в Азербайджане Роберт Секута был вызван в МИД.

Послу была передана нота протеста, направленная министерством иностранных дел Азербайджана Госдепу США,

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст:Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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