Президент Ильхам Алиев поздравил греческого коллегу

24 марта 2018 18:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Греции Прокописа Павлопулоса.

"Рад от своего имени и от имени народа Азербайджана передать Вам и всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Греческой Республики – Дня независимости.

В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Греции – постоянного благополучия и процветания", - говорится в поздравлении главы государства.

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