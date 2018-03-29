Президент Ильхам Алиев: Сегодня ирано-азербайджанские отношения достигли самой высокой точки (ФОТО) (версия 3)

БАКУ /Trend/ - В Баку в среду после церемонии официальной встречи состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Ирана Хасана Роухани один на один.

Главы государств выступили на встрече.

Президент Ильхам Алиев сказал:

- Уважаемый господин Президент, добро пожаловать в Азербайджан. Очень рад видеть Вас. Уверен, что визит будет очень успешным, и ирано-азербайджанские дружественные и братские связи будут развиваться. Между нами налажены очень тесные связи. Мы прекрасно сотрудничаем по всем сферам. Есть хорошие результаты во всех областях – политической, экономической, культурной, энергетической, транспортной, и документы, которые сегодня будут подписаны, придадут новый импульс развитию наших связей. Наши встречи проводятся регулярно. Достигнутые в ходе встреч соглашения, данные нами поручения выполняются. В результате этого сегодня ирано-азербайджанские связи достигли самой высокой точки. Еще раз добро пожаловать.

Президент Хасан Роухани сказал:

- Очень рад, господин Президент. В дни Новруз байрамы мы - гости Вашей страны и народа. Две крупные нации, два больших народа региона обладают общей историей и культурой. В то же время определены общие цели, чтобы добиться выполнения предстоящих задач. Очень рад регулярным встречам с Вами. Мы - свидетели развития, достигнутого в связях двух стран. За прошедшие несколько лет мы встречались десять раз, то есть встречались лицом к лицу. Это свидетельствует о том, что связи двух стран основаны на искренности. Обговоренные в прошлом вопросы сегодня приносят свои плоды, мы и завтра станем свидетелями нескольких открытий. Могу с уверенностью сказать, что договоренности, которых мы достигнем в ходе нынешнего визита, также послужат развитию связей двух стран. Мы считаем безопасность и суверенитет Азербайджан своими безопасностью и суверенитетом. Волею двух государств, двух наций и двух народов мы добьемся дальнейшего развития этих связей. Еще раз благодарю за гостеприимство Вашего превосходительства и Вашего народа.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

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