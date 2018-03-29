Президент Ильхам Алиев: Ирано-азербайджанские связи имеют большое значение для мира (версия 4)

БАКУ /Trend/ - Сегодня ирано-азербайджанские связи имеют большое значение не только для двух стран, но и для региона, и могу сказать, что и для мира. Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, выступая в четверг в Баку на азербайджано-иранском бизнес-форуме.

«Уважаемый Президент Хасан Рухани. Уважаемые гости, дамы и господа. Завершается официальный визит Президента Рухани в Азербайджан. С полной уверенностью можно сказать, что визит прошел очень успешно и имеет прекрасные результаты. Ирано-азербайджанские связи дружбы, братства сегодня находятся на самом высоком уровне. Это еще раз подтверждают проведенные вчера переговоры, обсуждения. Мы очень активно сотрудничаем в политической, экономической и всех других сферах. Мы с Президентом Рухани регулярно проводим встречи. За последние четыре года мы провели 11 встреч. Эта цифра сама по себе показывает то, насколько тесно мы сотрудничаем, и какое между нами существует взаимное доверие. И это естественно. Потому что наши народы на протяжении веков жили, созидали вместе. Объединяющие нас общая история, культура являются основным фактором для сегодняшних наших связей. Нас очень радует стремительное развитие сегодня этих связей. При таком высоком уровне политических связей, конечно же, мы можем реализовать любые экономические и транспортные проекты, и делаем это. Мы лично контролируем все данные поручения. Я рад, что члены межправительственной комиссии, все должностные лица, выполняющие эти поручения, с честью исполняют свой служебный долг. Сегодня ирано-азербайджанские связи имеют большое значение не только для двух стран, но и для региона, и могу сказать, что и для мира. Потому что реализуемые по нашей инициативе проекты имеют большое значение для всего региона, Евразийского континента», - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства сказал, что накануне состоялся широкий обмен мнениями по развитию торговых связей.

«Считаем, что нынешний уровень торговых связей не отражает уровня наших связей. Поэтому моя рекомендация деловым людям, участвующим в этом бизнес-форуме, состоит в том, что мы должны сотрудничать еще теснее. Должны быть предприняты практические шаги для увеличения торгового оборота. Надеюсь, что в последующие годы возрастет и наш взаимный экспорт. Для достижения этого существуют возможности», - добавил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что, несомненно, большое внимание уделяется и вопросам взаимного инвестирования.

«Сегодня на этой небольшой презентации были показаны два важных проекта по взаимным инвестициям - совместное предприятие “İran Khodro” и азербайджанской компании в Нефтчале, и созданный в Иране за счет азербайджанских инвестиций грузовой терминал. Для вложения совместных инвестиций, безусловно, в первую очередь, должны быть прекрасные отношения и взаимные интересы. Они есть, и день ото дня укрепляются. На примере двух этих проектов мы видим, что здесь полностью обеспечиваются взаимные интересы. Уверен, что успешной будет и будущая деятельность автомобильного завода, а также и грузовой терминал сыграет важную роль для развития транспортного коридора Север-Юг. Считаю, что мы должны серьезно подумать о вложении совместных инвестиций и в другие сферы, мы делаем это", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что эти вопросы были обсуждены накануне и на встрече в узком составе, и на встрече, проведенной в полном составе делегаций. "Определяются дополнительные направления для совместного инвестирования. С полной уверенностью могу сказать, что транспортный коридор Север-Юг реализуется за счет очень серьезных усилий иранской и азербайджанской сторон. Мы постоянно обсуждаем эти вопросы с соседними странами. Работы, проведенные за последние два года, создали основную почву для открытия этого маршрута. На небольшой презентации было показано, что в 2016-2017 годах на азербайджанской территории была построена недостающая часть этой железной дороги, был построен мост через реку Астарачай. Первый тестовый поезд проследовал из Азербайджана на территорию Ирана в период моего прошлогоднего визита в Иран. Сегодня уже строится грузовой терминал, и вчера был подписан исторический документ. Был подписан договор в связи со строительством железной дороги Астара-Решт. Этот договор сыграет особую роль в реализации транспортного коридора Север-Юг. Таким образом, соединяя континенты, мы получим как экономическую прибыль, - потому что транзитные грузы, проходящие через нашу территорию, будут исчисляться десятками миллионов тонн, - и в то же время мы создаем в регионе новый формат сотрудничества. Мы уже его создали, потому что активно сотрудничаем сегодня не только в двустороннем формате, но и трехстороннем и четырехстороннем форматах», - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев напомнил, что в 2016 году в Баку, а в 2017 году в Тегеране были проведены встречи президентов Азербайджана, Ирана и России.

«Эти визиты имели очень большое значение. На встречах обсуждались и политические, и экономические, и транспортные, и энергетические вопросы. Считаю, что бизнесмены трех стран тоже должны воспользоваться существующими возможностями. Трехсторонний формат сотрудничества Азербайджан-Иран-Турция работает уже несколько лет, и недавно в Баку был реализован новый, четырехсторонний формат сотрудничества – Азербайджан, Иран, Грузия и Турция. Здесь, конечно же, региональная безопасность, сотрудничество, политические вопросы, взаимная поддержка, а также еще раз хочу сказать, что открываются широкие возможности для деловых людей в транспортной сфере. В результате строительства сейчас железной дороги Астара-Решт, а в будущем - начала работы на полную мощность транспортного коридора "Север-Юг" должны открыться тысячи, а может быть, десятки тысяч новых рабочих мест, и эти рабочие места должны открыть предприниматели. Уверен, что товарооборот резко увеличится как в двустороннем, так и многостороннем формате", - сказал глава государства.

Как отметил Президент Ильхам Алиев, расширяются бизнес-возможности в энергетической сфере. "Вчера мы широко обсудили это с Президентом Хасаном Рухани, и министрам были даны соответствующие указания о том, чтобы наши планы в сфере электроэнергетики в скором времени были реализованы. Это абсолютно реально, и мы этого добьемся», - подчеркнул Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что ожидается большой поток туристов.

«Каждый год из Азербайджана в Иран и из Ирана в Азербайджан путешествуют сотни тысяч людей. После открытия железной дороги будут перевозиться не только грузы, но и пассажиры. Поэтому должны вкладываться большие инвестиции и в туристическую инфраструктуру. Обращаясь к бизнесменам и Азербайджана, и Ирана, я приглашаю их к этой работе. Уверен, что взаимное инвестирование как в Иране, так и Азербайджане, инвестиции, вкладываемые в туристическую инфраструктуру, строительство отелей, в другую туристическую инфраструктуру, не пропадут, а, наоборот, принесут хорошие доходы», - добавил глава государства.

Президент Азербайджана сказал, что вчера также был подписан меморандум взаимопонимания о разработке блоков на Каспийском море.

«Это решение тоже исторической значимости. Вообще, каждый визит Президента Рухани в Азербайджан имеет большое значение, так же как и мои визиты в Иран. В рамках этих визитов было подписано много документов, и все они реализуются. Могу сказать, что нет такого вопроса, который мы согласовали и не увидели его результата. Этот визит тоже исторический. Потому что во время этого визита были подписаны два исторических документа - документ по блокам на Каспийском море и строительство железной дороги Астара-Решт. Также вчера с Президентом Хасаном Рухани мы провели обмен мнениями по вопросам, не решенным до сегодняшнего дня. Все наши встречи эффективны и плодотворны. Те вопросы, которые пока не решены, мы постоянно держим в центре внимания. Рассматривая список нерешенных вопросов, многие вопросы из него уже исключены, потому что они решены», - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана подчеркнул, что один из вопросов, который ждет своего решения, - сотрудничество в банковском и финансовом секторах.

«Вчера были даны соответствующие указания. Уверен, что до следующей встречи этот вопрос будет решен. Увеличение товарооборота, совместная деятельность в энергетической сфере - это основные вопросы, стоящие сейчас на повестке дня на последующий период. Мы очень рады, что в последнее время деловые люди из Ирана проявляют еще больший интерес к Азербайджану, азербайджанской экономике. Мы всегда рады видеть своих иранских братьев. Они могут успешно осуществлять в Азербайджане деятельность как в качестве инвестора, так и подрядчика. Для этой деятельности имеются все возможности. Главное - это единство наших народов, сохранение межгосударственных отношений на самом высоком уровне и будущие возможности проектов, реализуемых по нашей инициативе. Мы создаем в нашем регионе новую реальность. Ирано-азербайджанские связи уже превратились в важный фактор региональной безопасности, стабильности, сотрудничества. Мы это сделали, причем за короткое время", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства выразил признательность своему коллеге Президенту Хасану Рухани за внимание и теплое отношение к Азербайджану.

«Уверен, что визит будет иметь хороший результат, и мы все станем свидетелями этого. Спасибо», - сказал в заключение Президент Ильхам Алиев.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.