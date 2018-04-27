В докладе ПАСЕ была открытая предвзятость в отношении Азербайджана и это недопустимо – Ясин Актай

БАКУ /Trend/ - В антикоррупционном докладе Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) наблюдалась открытая предвзятость в отношении Азербайджана, и это недопустимо. Об этом сказал член делегации Турции в ПАСЕ, депутат правящей партии Ясин Актай, сообщают турецкие СМИ.

Далее депутат напомнил о приглашении бывшего сопредседателя PYD Салиха Муслима в ПАСЕ, где он выступил с речью.

«Если будем говорить о коррупции, то начнем с того, что какими неэтичными путями член [Салих Муслим] террористической группировки, обвиняемый в организации теракта, в результате которого погибли 29 невинных людей, получил возможность выступать в ПАСЕ?», - сказал член турецкой делегации.

«В докладе основное внимание уделяется определенным утверждениям, касающимся только одной страны и только одного государства-члена ПАСЕ (Азербайджан), в связи с чем создается впечатление, что цель организации - очернить конкретную страну. В целом, при оценке доклада создается впечатление, что этот документ был подготовлен для создания проблем в отношениях Азербайджана и Совета Европы», - добавил депутат.

(Текст: Али Гасымов. Редактор: Хазар Ахундов)

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