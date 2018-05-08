Делегация минобороны Азербайджана отправится в Турцию

БАКУ /Trend/ - Завтра делегация министерства обороны в расширенном составе во главе с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым отбудет в Измир для участия в Дне высокопоставленных гостей, который будет организован в ходе заключительного этапа международных учений «Efes-2018», проводимых в Турецкой Республике, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном во вторник.

В международных учениях «Efes-2018», которые начались 11 апреля, участвуют более 100 военнослужащих азербайджанской армии.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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