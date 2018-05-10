При Гейдаре Алиеве были предприняты шаги по формированию идеологии азербайджанства - Огтай Асадов

10 мая 2018 16:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В годы нахождения у власти великого лидера Гейдара Алиева были предприняты практические шаги по формированию идеологии азербайджанства и национальной солидарности.

Об этом в четверг на специальном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, посвященном 95-летию великого лидера Гейдара Алиева, сказал спикер парламента Огтай Асадов.

Асадов сказал, что приход к власти великого лидера в 1960-х годах и начале 1990-х годов совпадает с периодом самых тяжелых испытаний.

По его словам, в период, когда Азербайджанской ССР руководил великий лидер, был создан ряд образовательных учреждений, многие представители молодежи были направлены в различные образовательные учреждения России.

Спикер отметил, что отстранение Гейдара Алиева от должности в период советской власти было первым шагом на пути коварного плана, направленного против Азербайджана.

«Некомпетентность властей Азербайджана в начале 1990-х годов вела страну в пропасть. Но в результате деятельности общенационального лидера подготовленный для Азербайджана сценарий не был реализован. Хотя не удалось сохранить Азербайджанскую Демократическую Республику 1918 года, в результате деятельности великого лидера удалось сохранить независимость современного Азербайджана", - сказал Асадов.

Спикер парламента добавил, что общенациональный лидер предотвратил не только кризис в Азербайджане, но и гражданскую войну.

«Был объявлен режим прекращения на линии фронта, начались мирные переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, в стране была обеспечена общественно-политическая стабильность. В Азербайджан были вложены инвестиции, исчисляющиеся миллиардами долларов. Возрождение нефтяной промышленности создало условие для развития ненефтяного сектора. Утвердилась рыночная экономика», - сказал Асадов.

Спикер парламента Азербайджана также отметил, что общенациональный лидер в годы нахождения у власти также уделял большое внимание парламенту.

«По инициативе великого лидера Милли Меджлис принял большое количество законодательных актов», - добавил Асадов.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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