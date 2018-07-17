Российский депутат: На саммите прикаспийских стран обсудят правовой статус Каспия

Участники саммита прикаспийских стран обсудят вопросы укрепления безопасности государств, которые находятся вблизи с очагами нестабильности Ближнего Востока, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк (ЕР), передает РИА Новости.

Ранее глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов заявил о том, что саммит глав прикаспийских стран состоится 12 августа в Актау. По его словам, Казахстан, Азербайджан, Иран, РФ и Туркменистан "подтвердили своё участие по дипломатическим каналам".

"Помимо экономических вопросов и развития регионального сотрудничества в таких сферах как энергетика, транспорт, торговля и многих других, речь на саммите, безусловно, пойдет и о проблемах укрепления безопасности прикаспийских стран, которые находятся в непростом геополитическом регионе, вблизи с очагами нестабильности Ближнего Востока. Наше партнерство со всеми странами-участницами саммита развивается динамично, но мы выступаем за всестороннюю интеграцию, в том числе в области инвестиций", — заявил Железняк.

Политик напомнил, что в числе общих задач стран также находится развитие транспортного коридора Север-Юг, для чего необходима синхронизация таможенных процедур.

"Уверен, что существенную часть саммита участники посвятят сотрудничеству в гуманитарной сфере, в области образования и культуры, а также расширения связей между регионами наших стран. Также для всех участников саммита остается важной задачей сформировать полный правовой статус Каспия. Это не только позволит повысить инвестиционную привлекательность региона, но и будет способствовать укреплению международной безопасности", — заключил он.

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