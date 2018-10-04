Президент Ильхам Алиев поздравил глав Ирака и Мальдив

4 октября 2018 17:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг поздравил главу Ирака Бархама Салеха.

«Сердечно поздравляю вас с избранием на пост Президента Республики Ирак. Верю, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Ираком будут развиваться и расширяться и впредь в соответствии с интересами наших народов. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей деятельности во имя благосостояния дружественного народа Ирака», - говорится в поздравлении главы государства.

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