Парламент Азербайджана утвердил изменения в связи с похоронами

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утвержден ряд изменений в связи с похоронами.

В связи с этим на заседании Милли Меджлиса (парламента) в пятницу обсуждались изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

В кодекс добавляется статья 516-1 (нарушение законодательства о правилах управления кладбищами).

Согласно данной статье, за невнесение или несвоевременное внесение информации о захоронении в Единый реестр захоронений должностные лица будут оштрафованы на сумму от 100 до 300 манатов.

Согласно пункту два статьи 516-1, за нарушение санитарно-гигиенических норм во время организации похоронных церемоний и требований охраны кладбищ физические лица будут оштрафованы на 20-50 манатов, должностные лица – на сумму от 500 до 1000 манатов.



(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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