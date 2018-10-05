Парламент Азербайджана утвердил изменения в связи с похоронами

5 октября 2018 15:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утвержден ряд изменений в связи с похоронами.

В связи с этим на заседании Милли Меджлиса (парламента) в пятницу обсуждались изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

В кодекс добавляется статья 516-1 (нарушение законодательства о правилах управления кладбищами).

Согласно данной статье, за невнесение или несвоевременное внесение информации о захоронении в Единый реестр захоронений должностные лица будут оштрафованы на сумму от 100 до 300 манатов.

Согласно пункту два статьи 516-1, за нарушение санитарно-гигиенических норм во время организации похоронных церемоний и требований охраны кладбищ физические лица будут оштрафованы на 20-50 манатов, должностные лица – на сумму от 500 до 1000 манатов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджанский депутат будет наблюдать за выборами в латвийский Сейм
Политика 4 октября 15:35
Заседания парламента Азербайджана проходят достаточно открыто и прозрачно - депутат
Политика 3 октября 15:23
В Азербайджане будет снижен возраст первоначального воинского учета
Общество 28 сентября 16:36
В Азербайджане предлагается ужесточить наказания за нарушение правил охраны и использования недр
Общество 25 сентября 15:22
В Азербайджане учреждается медаль по случаю 100-летия органов госбезопасности и внешней разведки
Общество 25 сентября 12:23
В Азербайджане операции с ипотечными бумагами будут электронизированы
Бизнес 24 сентября 12:55
Лента новостей
Азиатский банк развития даст Грузии 255 млн евро
Грузия 16:45
Где в Баку самые дешевые квартиры?
Бизнес 16:38
Узбекистан создал собственную систему бронирования отелей
Туризм 16:36
Азербайджанские артисты поздравили учителей с праздником (ФОТО)
Культура 16:33
В Узбекистане запретили трилогию "Пятьдесят оттенков серого" и ещё 100 фильмов
Узбекистан 16:31
В одном из поездов бакинского метро возникли неполадки
Общество 16:28
Вышел в свет новый выпуск журнала Mədəniyyət.AZ (ФОТО)
Культура 16:25
Нагорно-карабахский вопрос будет поднят на осенней сессии ПАСЕ - Самед Сеидов
Политика 16:24
Азербайджанские врачи получат доступ к международным клиническим протоколам
Общество 16:19