Огтай Асадов: Ж/д Баку-Тбилиси-Карс создает большие перспективы для коридора Север-Юг

11 октября 2018 15:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Огтай Асадов встретился в Анталье с председателем парламента Ирана Али Лариджани, говорится в сообщении Милли Меджлиса, распространенном в четверг.

На встрече, проведенной в рамках третьего заседания председателей парламентов евразийских стран, был проведен обмен мнениями по развитию отношений между законодательными органами стран.

Стороны высоко оценили динамику развития связей между парламентами.

Во встрече, на которой были затронуты перспективы развития отношений между странами, состоялся обмен мнениями по транспортному коридору Север-Юг.

Асадов отметил, что железная дорога Баку-Тбилиси-Карс создает большие перспективы для коридора Север-Юг.

Напомним, что в Анталье при организационной поддержке Великого национального собрания Турции (ВНСТ) состоялась третья встреча председателей парламентов стран Евразии. Азербайджан на встрече, проходившей под девизом «Экономическое сотрудничество, окружающая среда и устойчивое развитие в Евразии», представляла делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Огтаем Асадовым. В состав азербайджанской делегации также входили председатель комитета Милли Меджлиса Али Гусейнли, депутаты Ханлар Фатиев, Агалар Велиев, руководитель аппарата парламента Сафа Мирзоев и др.

В мероприятии в целом приняли участие более 350 человек, включая представителей парламентов 39 стран и ряда международных организаций. В заключение была принята декларация.

Отметим, что диалог председателей парламентов стран Евразии, который начался два года назад в Москве и продолжился в прошлом году в Сеуле, стал уже традицией. Азербайджан принимает активное участие в этом процессе.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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