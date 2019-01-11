Под председательством Президента Ильхама Алиева прошло заседание Кабмина, посвященное итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам (ФОТО)

11 января 2019 12:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева в пятницу прошло заседание Кабмина, посвященное итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам.

Глава государства выступил на заседании со вступительной речью.

Затем выступили министр финансов Самир Шарифов, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев и председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехдиев.

Президент Ильхам Алиев выступил на заседании с заключительной речью.

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