Под председательством Президента Ильхама Алиева прошло заседание Кабмина, посвященное итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева в пятницу прошло заседание Кабмина, посвященное итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам.
Глава государства выступил на заседании со вступительной речью.
Затем выступили министр финансов Самир Шарифов, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев и председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехдиев.
Президент Ильхам Алиев выступил на заседании с заключительной речью.
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