Под председательством Президента Ильхама Алиева прошло заседание Кабмина, посвященное итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева в пятницу прошло заседание Кабмина, посвященное итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам.

Глава государства выступил на заседании со вступительной речью.

Затем выступили министр финансов Самир Шарифов, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев и председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехдиев.

Президент Ильхам Алиев выступил на заседании с заключительной речью.