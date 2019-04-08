Хикмет Гаджиев выступит на конференции "Влияние незаконной деятельности в зонах конфликта на права человека" в Женеве

БАКУ /Trend/ - В штаб-квартире ООН в Женеве завтра, при организационной поддержке представительств Азербайджана в ООН и других международных организациях, а также Университета мира ООН, состоится международная конференция "Влияние незаконной деятельности в зонах конфликта на права человека", сообщает в понедельник Trend на сайт представительства ООН.

Со вступительной речью на конференции выступит заведующий отделом Администрации Президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев.

В марте этого года в Баку с участием международных экспертов прошла конференция на тему "Незаконность экономических и иных действий на находящихся под военной оккупацией территориях: обязательства третьих сторон и влияние на решение конфликта".

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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