БАКУ /Trend/ - На пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана во вторник было утверждено новое соглашение между Азербайджаном и Казахстаном, сообщает Trend.

Парламент Азербайджана утвердил Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Азербайджанской Республики об организации деятельности операторов связи Республики Казахстан и Азербайджанской Республики по совместной прокладке волоконно-оптических линий передачи по дну Каспийского моря по маршруту Казахстан - Азербайджан, владению ими и пользованию.

Было отмечено, что утверждение соглашение повлияет на развитие связей между двумя странами.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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