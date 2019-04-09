ЦИК Азербайджана создала новую рабочую группу

9 апреля 2019 17:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана создала новую рабочую группу.

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании ЦИК, сообщает во вторник Trend.

Рабочая группа осуществит проверку 41,5 тысячи подписей, представленных Милли Меджлису (парламенту) инициативной группой партии "Республиканская альтернатива" (РЕАЛ).

Секретарь ЦИК Арифа Мухтарова сказала, что рабочая группа подлинность подписей и отношение этих подписей к гражданам Азербайджана, достигшим избирательного возраста.

В состав рабочей группы будут входить эксперты Центра судебной экспертизы министерства юстиции и специалисты МВД. Член ЦИК Этибар Алиев назначен координатором рабочей группы.

После завершения процесса рабочая группа отправит в парламент заключения и протокол.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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