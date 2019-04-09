В Азербайджане 12 партий не представили финансовый отчет ЦИК

9 апреля 2019 20:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 12 политических партий не представили Центральной избирательной комиссии (ЦИК) финансовый отчет за 2018 год.

Об этом во вторник на заседании ЦИК сказал секретарь комиссии Микаил Рагимов, сообщает Trend.

По его словам, председатели шести из этих партий скончались. Рагимов отметил, что хотя члены двух этих партий представили отчет, он не был принят по причине отсутствия подписи председателя.

"С другими политическими партиями не удалось связаться", - добавил Рагимов.

Секретарь ЦИК также сказал, что до конца недели процесс завершится, о чем будет уведомлено министерство юстиции.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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