Представители Международного комитета красного креста встретились с азербайджанскими военнослужащими

БАКУ /Trend/ - Согласно плану деятельности на 2019 год, при поддержке министерства обороны и организации Международного комитета красного креста (МККК), в воинской части состоялся семинар на тему международного гуманитарного права, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Сотрудники представительства МККК в Азербайджане выступили перед личным составом на различные темы и ответили на интересующие его вопросы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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