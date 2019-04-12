В Баку встретились военные финансисты Азербайджана и России

БАКУ /Trend/ - Согласно плану сотрудничества на 2019 год между министерствами обороны Азербайджана и России, в Баку состоялась рабочая встреча на тему «Обмен опытом по финансовому обеспечению Вооруженных сил».

Об этом Trend сообщает в пятницу со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

На мероприятии выступили должностные лица и специалисты министерств обороны обеих стран, ответственных за финансирование и бюджет, а также был проведен обмен мнениями и заслушаны предложения по применению передового опыта.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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