МИД: Территориальная целостность Азербайджана никогда не была и не может быть предметом обсуждений

БАКУ /Trend/ - Территориальная целостность Азербайджана никогда не была и не может быть предметом обсуждений, сказала в субботу Trend пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

“В последнее время в некоторых СМИ распространяется информация, связанная с переговорами по новому соглашению о партнерстве между ЕС и Азербайджаном по поводу того, что якобы ЕС не поддерживает территориальную целостность Азербайджана. В связи с этим хотела бы отметить, что переговоры между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению продолжаются. Заверяю, что как и было в других подписанных между ЕС и Азербайджаном двусторонних и многосторонних документах, а также в резолюциях и заявлениях институтов ЕС, независимость, суверенитет и территориальная целостность Азербайджана никогда не были и не могут быть предметом обсуждений”, - сказала она.

Помимо этого, в представительстве ЕС в Азербайджане сообщили Trend, что переговоры по новому соглашению между ЕС и Азербайджаном идут в ускоренном темпе в условиях твердой приверженности им обеих сторон. «О соглашении по частям текста документа речь не идет. В настоящее время нет согласованного текста, нет заключенного соглашения, поэтому любые комментарии по поводу предполагаемого текста или формулировки неуместны», - сказали в представительстве.

Отметим, что в ноябре 2016 года Совет ЕС выдал мандат Европейской комиссии и высокому представителю по иностранным делам и политике безопасности на ведение переговоров от имени ЕС и его государств-членов по вопросу всеобъемлющего соглашения с Азербайджаном.

Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года, что позволит в большей мере учитывать общие цели и проблемы, с которыми сталкиваются сегодня ЕС и Азербайджан.

Соглашение будет отвечать принципам, одобренным в 2015 году в документе института Политики европейского соседства, и предложит обновленную основу для политического диалога и взаимовыгодного сотрудничества между ЕС и Азербайджаном.

На сегодня двусторонние отношения между ЕС и Азербайджаном регулируются на основе соглашения о партнерстве и сотрудничестве, которое было подписано в 1996 году и вступило в силу в 1999 году.

Новое соглашение предусматривает приближение законодательства и процедур Азербайджана к наиболее важным международным и торговым нормам и стандартам ЕС, что должно привести к улучшению доступа азербайджанской продукции к рынкам ЕС.

Отметим, что создание общего авиационного пространства направлено на открытие и интеграцию авиационных рынков, что приведёт к новым возможностям для потребителей и операторов и, самое главное, к высоким стандартам в плане безопасности полётов, а также управления воздушным сообщением.

Создание совместного воздушного пространства является инициативой Европейской комиссии, в соответствии с которой деление воздушного пространства и его управление будут едиными для большинства стран Европы.

(Автор: Ляман Зейналова)

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