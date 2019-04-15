Президент Ильхам Алиев утвердил закон о правилах использования Государственного гимна

15 апреля 2019 20:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник утвердил закон "О правилах использования Государственного гимна Азербайджанской Республики".

Настоящий закон определяет правила исполнения, пения, прослушивания и использования Государственного гимна Азербайджанской Республики в соответствии со статьей 23 Конституции Азербайджана и конституционным законом Азербайджана "Об утверждении музыки и текста Государственного гимна Азербайджанской Республики".

С полным текстом закона можно ознакомиться здесь.

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