Президент Ильхам Алиев утвердил закон о правилах использования Государственного гимна

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник утвердил закон "О правилах использования Государственного гимна Азербайджанской Республики".

Настоящий закон определяет правила исполнения, пения, прослушивания и использования Государственного гимна Азербайджанской Республики в соответствии со статьей 23 Конституции Азербайджана и конституционным законом Азербайджана "Об утверждении музыки и текста Государственного гимна Азербайджанской Республики".

С полным текстом закона можно ознакомиться здесь.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.