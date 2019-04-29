Успех проекта "Один пояс, один путь" зависит от экономического и торгового потенциала Азербайджана - эксперт

БАКУ /Trend/ - То, что Азербайджан был активно и на высоком уровне представлен в работе второго Международного форума сотрудничества «Один пояс, один путь» в Пекине, - историческое событие, подтверждающее эффективное участие страны в глобальных интеграционных процессах.

Как сообщает в понедельник Trend об этом рассказал главный редактор газеты "Баки Хебер" (“Bakı xəbər”), политический эксперт Айдын Гулиев.

По словам Гулиева, создание вдоль древнего Шелкового пути обширной арены евразийского сотрудничества - один из крупнейших проектов, к реализации которого годами стремился Азербайджан.

"Еще до того, как Президент Ильхам Алиев подписал в 2015 году соглашение об участии Азербайджана в проекте “Один пояс, один путь”, наша страна много сделала для того, чтобы древний Шелковый путь вновь заработал , причем в еще больших масштабах. Различные транспортные коридоры, логистическая инфраструктура, нефтегазовые трубопроводы являются очень важными элементами и составными частями Великого Шелкового пути и экономического проекта "Один пояс, один путь", к реализации которого стремятся более 150 стран, включая и Китай. Участие и выступление Президента Ильхама Алиева на высоком уровне на втором Международном форуме сотрудничества «Один пояс, один путь» в Пекине в очередной раз подтвердили, что политика нашей страны действительно является дальновидной платформой для осуществления крупных евразийских проектов по экономической интеграции", - сказал Гулиев.

Эксперт отметил, что трудно было бы говорить о больших успехах проекта "Один пояс, один путь", не будь сегодняшних широких интеграционных, инфраструктурных возможностей, экономического и торгового потенциала Азербайджана.

"Выступление Президента Ильхама Алиева на форуме очень важно с точки зрения демонстрации полноты влияния возможностей и потенциала Азербайджана на осуществление евразийских проектов по экономической интеграции. Представив полную картину успехов Азербайджана, с точки зрения экономического развития, глава государства еще раз привлек внимание аудитории к тому, что наша страна, в отличие от некоторых других, не балласт на экономическом "поясе", а его движущая сила. Большие возможности Азербайджана с точки зрения инвестирования в многоотраслевую экономику, растущие валютные резервы, человеческий капитал и способность неустанно проводить реформы - важнейшие факторы, еще более увеличивающие мощь и эффективность упомянутого экономического проекта. В своем выступлении Президент детально и впечатляюще раскрыл все эти вопросы. Было бы ошибочно думать, что все это лишь показатели внутреннего развития. Суть вопроса гораздо глубже. На самом деле показатели внутреннего развития сильно влияют на реализацию планов евразийского экономического сотрудничества", - сказал эксперт.

Гулиев также отметил, что сказанное Президентом Ильхамом Алиевым об инвестициях в налаживание мостов, транзитно-логистической инфраструктуры между Европой и Азией, было встречено с большим интересом.

"Это очень важный фактор, говорящий о существенном влиянии Азербайджана на развитие евразийского экономического пространства. Несомненно, опыт Азербайджана в создании постнефтяной модели развития очень важен для ряда стран Азии, идущих этим путем. Президенту удалось в полной мере донести до участников форума картину экономического развития Азербайджана, проделанной до сих пор работы по восстановлению Шелкового пути, а также рассказать о вкладе в дело евразийской экономической интеграции. Подписание рядом очень влиятельных китайских компаний новых договоров с Азербайджаном можно считать проявлением адекватной реакции на презентацию Президента Ильхама Алиева. Думаю, что после этого форума возрастет интерес к сотрудничеству с Азербайджаном не только со стороны китайских, но и компаний других стран Юго-Восточной Азии", - сказал Гулиев.

По его словам, форум в Пекине продемонстрировал, насколько Азербайджан важная страна как для евразийского экономического сотрудничества, так и связанных с ним моделей безопасности.

"Развивающаяся в условиях безопасности и стабильности экономика Азербайджана играет и будет играть решающую роль в создании единого евразийского пространства", - заключил эксперт.

(Автор: Самир Али. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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