Президент Ильхам Алиев: В каждом регионе во всех сферах должны быть развитие, современный подход, гражданам должны оказываться забота и внимание

БАКУ /Trend/ - В каждом регионе во всех сферах должны быть развитие, современный подход, гражданам должны оказываться забота и внимание.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, во вторник на встрече с коллективом Гобустанской районной центральной больницы в ходе ее открытия совместно с Первой леди Мехрибан Алиевой, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

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