В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики

25 мая 2019 21:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Конгрессмен США Генри Куэллар поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Поздравляю Вас и народ Азербайджана по случаю национального праздника Вашей страны – Дня Республики.

Азербайджанская Республика, являющаяся надежным союзником Соединенных Штатов Америки, входит в число первых стран, оказавших решительную поддержку США в глобальной борьбе против терроризма.

США высоко оценивают устойчивое сотрудничество между нашими странами в области миротворческих операций и энергетических инициатив, а также имеющее важное значение торговое партнерство.

Выражаю Вам и народу Азербайджана признательность за наше партнерство и постоянную приверженность идеалам свободы. От имени Соединенных Штатов Америки еще раз поздравляю Вас по случаю 101-й годовщины Дня Республики", - говорится в поздравлении.

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов также поздравил Президента Ильхама Алиева.

"От имени Генерального секретариата ТЮРКСОЙ, Постоянного совета министров культуры тюркоязычных стран и лично от себя искренне поздравляю Ваше превосходительство и братский народ Азербайджана по случаю национального праздника – Дня Республики.

Международная организация тюркской культуры высоко оценивает тесные культурные связи с Азербайджанской Республикой, поддержку Вашей страны нашей организации, ее роль в пропаганде общетюркских культуры и ценностей.

Заверяю Вас, что культурные связи высокого уровня между ТЮРКСОЙ и Азербайджанской Республикой будут развиваться и впредь и богатое культурное наследие Азербайджана будет и в дальнейшем достойно представляться на проводимых по линии ТЮРКСОЙ международных мероприятиях.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Азербайджана – мира, прогресса и благополучия", - говорится в поздравлении.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев поздравил Саломе Зурабишвили
Политика 16:00
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетных званий группе деятелей культуры
Политика 15:46
Президент Ильхам Алиев поздравил индонезийского коллегу
Политика 14:33
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики
Политика 00:17
Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Иордании
Политика 24 мая 21:12
Дональд Трамп: Между США и Азербайджаном существует прочное партнерство, построенное на многих общих интересах
Политика 24 мая 18:43
Лента новостей
Полиция обратилась к свидетелям взрыва в Лионе за помощью в поимке подозреваемого
Европа 22:23
В Азербайджане снова выпадет град
Общество 21:55
Президент Индии назначил Нарендру Моди на должность премьер-министра
Другие страны 21:37
Во Франции на акции "желтых жилетов" вышли 12,5 тыс. человек
Европа 21:34
ОАО "Азеришыг" перешло на усиленный режим работы на севере страны
Общество 20:54
Боевики напали на аэропорт в Афганистане
Другие страны 20:48
Депутат: Amnesty İnternational выдает свои грязные намерения, делая спорт инструментом своей проармянской политики
Политика 20:31
ВВС Турции нанесли удары по объектам РПК на севере Ирака
Турция 20:26
Банки Азербайджана активно внедряют финансовые технологии
Финансы 20:02