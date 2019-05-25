В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики

БАКУ /Trend/ - Конгрессмен США Генри Куэллар поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Поздравляю Вас и народ Азербайджана по случаю национального праздника Вашей страны – Дня Республики.

Азербайджанская Республика, являющаяся надежным союзником Соединенных Штатов Америки, входит в число первых стран, оказавших решительную поддержку США в глобальной борьбе против терроризма.

США высоко оценивают устойчивое сотрудничество между нашими странами в области миротворческих операций и энергетических инициатив, а также имеющее важное значение торговое партнерство.

Выражаю Вам и народу Азербайджана признательность за наше партнерство и постоянную приверженность идеалам свободы. От имени Соединенных Штатов Америки еще раз поздравляю Вас по случаю 101-й годовщины Дня Республики", - говорится в поздравлении.

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов также поздравил Президента Ильхама Алиева.

"От имени Генерального секретариата ТЮРКСОЙ, Постоянного совета министров культуры тюркоязычных стран и лично от себя искренне поздравляю Ваше превосходительство и братский народ Азербайджана по случаю национального праздника – Дня Республики.

Международная организация тюркской культуры высоко оценивает тесные культурные связи с Азербайджанской Республикой, поддержку Вашей страны нашей организации, ее роль в пропаганде общетюркских культуры и ценностей.

Заверяю Вас, что культурные связи высокого уровня между ТЮРКСОЙ и Азербайджанской Республикой будут развиваться и впредь и богатое культурное наследие Азербайджана будет и в дальнейшем достойно представляться на проводимых по линии ТЮРКСОЙ международных мероприятиях.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Азербайджана – мира, прогресса и благополучия", - говорится в поздравлении.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.