Лейла Абдуллаева: Единственный путь решения конфликта - устранение фактора оккупации

БАКУ/Trend/ - Армянские вооруженные силы, нарушив режим прекращения огня, подвергли обстрелу из крупнокалиберного оружия пограничную заставу Государственной пограничной службы вблизи села Шыхлы- II Газахского района, в результате чего, был ранен военнослужащий Государственной пограничной службы Джейхун Байрамов. Особо хотим отметить, что инцидент произошел не на линии соприкосновения армянских и азербайджанских вооруженных сил, а на государственной границе Армении и Азербайджана.

Об этом сказала Trend в четверг руководитель пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева.

Как отметила Абдуллаева, премьер-министр Армении говорил о важности достижения решения, отвечающего интересам армянского и азербайджанского народов и конкретных результатов переговоров.

“В течение нескольких часов после этого заявления на границе Армении и Азербайджана произошел упомянутый инцидент. В таком случае, как можно верить словам руководителя Армении о мире и процветании? Этот случай полностью противоречит призыву Минской группы ОБСЕ по подготовке сторон к миру. Армянское руководство, в конце концов, должно понять, что вопросом интересующим и армянский, и азербайджанский народы является обеспечение мира и процветания в регионе. Единственным путем достижения этого, является устранение фактора оккупации, освобождение захваченных азербайджанских территорий, и возвращение вынужденных переселенцев в свои дома. Только после этого в регионе будет установлен мир, устойчивое процветание и прогресс», - сказала она.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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