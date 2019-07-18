Лейла Абдуллаева: Единственный путь решения конфликта - устранение фактора оккупации

18 июля 2019 20:20 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Армянские вооруженные силы, нарушив режим прекращения огня, подвергли обстрелу из крупнокалиберного оружия пограничную заставу Государственной пограничной службы вблизи села Шыхлы- II Газахского района, в результате чего, был ранен военнослужащий Государственной пограничной службы Джейхун Байрамов. Особо хотим отметить, что инцидент произошел не на линии соприкосновения армянских и азербайджанских вооруженных сил, а на государственной границе Армении и Азербайджана.

Об этом сказала Trend в четверг руководитель пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева.

Как отметила Абдуллаева, премьер-министр Армении говорил о важности достижения решения, отвечающего интересам армянского и азербайджанского народов и конкретных результатов переговоров.

“В течение нескольких часов после этого заявления на границе Армении и Азербайджана произошел упомянутый инцидент. В таком случае, как можно верить словам руководителя Армении о мире и процветании? Этот случай полностью противоречит призыву Минской группы ОБСЕ по подготовке сторон к миру. Армянское руководство, в конце концов, должно понять, что вопросом интересующим и армянский, и азербайджанский народы является обеспечение мира и процветания в регионе. Единственным путем достижения этого, является устранение фактора оккупации, освобождение захваченных азербайджанских территорий, и возвращение вынужденных переселенцев в свои дома. Только после этого в регионе будет установлен мир, устойчивое процветание и прогресс», - сказала она.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Посольство: Информация о военном сотрудничестве между Ираном и Арменией безосновательна
Политика 16:57
Али Гасанов: Уверены, что попытки желающих посеять семена раздора между дружественными азербайджанским и грузинским народами окажутся безрезультатными
Политика 16 июля 19:05
Эльмар Мамедъяров: Урегулирование конфликта укрепит мир и процветание в регионе (ФОТО)
Политика 16 июля 17:32
Провокации компании "Мегафон" против Азербайджана продолжаются
Нагорно-карабахский конфликт 15 июля 21:35
Посол: Франция за мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта
Политика 12 июля 20:54
Бахар Мурадова: В заключительной декларации ПА ОБСЕ были обеспечены интересы Азербайджана
Политика 12 июля 14:08
Лента новостей
В окрестностях Баку загорелся железнодорожный вагон
Происшествия 20:34
Закир Гасанов встретился с новым послом Украины в Азербайджане
Политика 20:26
Американский пастор: Азербайджан пропагандирует в мире ценности мультикультурализма (ФОТО)
Политика 20:10
Сегодня состоялось открытие регулярного авиарейса Баку - Шарм-эль-Шейх (ФОТО)
Экономика 19:58
Агентство пищевой безопасности Азербайджана уничтожило тысячи импортных саженцев (ФОТО)
Экономика 19:53
В Азербайджане в госсреестр предлагается включить ряд ценных сельскохозяйственных культур
Экономика 19:27
Департамент минэкологии Азербайджана: В Баку улучшается качество воздуха
Общество 19:21
Агентство по развитию МСБ Азербайджана оказало поддержку сотням предпринимателей (ФОТО)
Бизнес 19:05
В текущем году в Азербайджане 82% пенсий назначены автоматически
Общество 18:44