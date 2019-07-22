Хикмет Бабаоглу: Обеспечение свободы и забота медиа и сформировали качественно новые СМИ

БАКУ/Trend/ - Азербайджанская пресса за историю своего развития прошла долгий и нелегкий путь. В целом, несмотря на то, что история формирования прессы, как общественного института, относительно невелика, радует то, что история азербайджанской прессы в числе первых среди стран Центральной Азии и Восточной Европы.

Об этом сказал в понедельник Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) от правящей партии Ени Азербайджан (ПЕА) Хикмет Бабаоглу.

По его словам, большой покровитель и попечитель азербайджанской прессы великий лидер Гейдар Алиев, сознавая миссию и функции прессы, в 1998 году отменил цензуру печати. Его указом было упразднено главное управление при Кабинете министров по охране государственной тайны в печати и других средствах массовой информации.

«Кроме этого, принятие нового закона «О средствах массовой информации» в конце 1999 года способствовало обогащению правовой базы, регулирующей отношения в этой сфере. В марте 2000 года распоряжением общенационального лидера Гейдара Алиева была утверждена «Программа по улучшению материально-технической базы средств массовой информации в 2000-2001 годы». В рамках реформ управленческой системы было упразднено министерство печати и информации, и, с целью создания и укрепления правовых основ СМИ были созданы Советы Национальной прессы, Телерадио и интернета. Соответствующим указом Гейдара Алиева долги ряда газет издательству «Азербайджан» были заморожены, а в последствии, распоряжением Президента Ильхама Алиева, аннулированы. В марте 2003 года на съезде журналистов Азербайджана был создан Совет прессы Азербайджана, который регулирует отношения медиа - общество, медиа - власть. Все это должно оцениваться, как исторические события становления свободы слова, мысли и печати в Азербайджане», - сказал он.

Бабаоглу отметил, что с укреплением экономической мощи государства, в результате рациональной политики Президента Ильхама Алиева, были сделаны серьезные шаги и приняты соответствующие меры в направлении улучшения материального состояния печати.

«В первую очередь, были сделаны фундаментальные шаги в направлении решения различных проблем журналистов, которые оказали особый вклад в развитие азербайджанской прессы, и объективно выполняли свои должностные обязательства. Далее, Президент Ильхам Алиев подписал в 2008 году распоряжение «Об оказании единовременной финансовой помощи средствам массовой информации. Обеспечение свободы и забота медиа и сформировали качественно новые СМИ", - отметил Бабаоглу.

По словам депутата, государственная забота в отношении СМИ сегодня приносит свои плоды.

«Все эти меры, принятые Президентом Ильхамом Алиевым, стали особым вкладом в дело развития азербайджанской печати. Таким образом, в результате целенаправленных мер и последовательных реформ под руководством главы государства, наблюдается тенденция устранения негативных случаев в прессе. На сегодняшний день такие аспекты, как особая государственная забота о печати, укрепление ее материально-технической и финансовой базы, обеспечение на самом высоком уровне свободы слова, самовыражения, создание благоприятных условий для работников прессы должны оцениваться, как фундаментальные факторы, способствующие развитию национальной печати»,- сказал депутат.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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