В Азербайджане увеличилось количество охраняемых памятников

БАКУ/Trend/ - В список исторических и культурных памятников, взятых под охрану государства, добавлены новые объекты, расположенные в Баку.
Кабинет министров изменил решение «Об утверждении распределения по степени важности недвижимых исторических и культурных памятников, взятых под государственную охрану на территории Азербайджана», передает в субботу Trend.
Согласно решению, в раздел «архитектурные памятники» списка исторических и культурных памятников местного значения внесены новые объекты.
Это – молельня 1913 года, расположенная на улице Сулеймана Рустама, а также мечеть на пересечении улиц Расула Рзы и Ази Асланова.
Кабмин поручил министерству культуры решить совместно с соответствующими структурами вопросы, вытекающие из настоящего решения.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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