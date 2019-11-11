БАКУ /Trend/ - Азербайджан становится ключевой частью транспортного коридора "Восток-Запад", сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Джавид Османов.

"Один пояс-один путь" (One Road One Belt) является весьма выгодным проектом, сказал он.

Депутат отметил, что этот проект нацелен на восстановление исторического "Шелкового пути".

По словам Османова, этот проект обеспечит вывод китайских товаров на западные рынки в нескольких направлениях.

Подчеркнув неотъемлемый вклад Азербайджана в реализацию проекта, Османов отметил, что сотрудничество с Китаем имеет большое значение для региона. Президент Азербайджана Ильхам Алиев уделяет особое внимание дальнейшему развитию азербайджано-китайских отношений, добавил он.

Депутат Таир Рзаев сказал Trend, что крупные инвестиции Азербайджана в транспортную инфраструктуру и реализацию ряда важных транспортных проектов еще больше повысили интерес правительства Китая к Азербайджану.

"Подписанные между Китаем и Азербайджаном соглашения и увеличение товарооборота свидетельствуют о быстром развитии отношений между двумя странами. Эти отношения построены на основе принципов взаимной выгоды и дружбы. Китай не только инвестирует крупные средства в развитие ненефтяного сектора Азербайджана, но и открывает для страны свои обширные рынки для экспорта ненефтяной продукции", - сказал он.

Депутат отметил, что развитие китайско-азербайджанских отношений также привело к увеличению товарооборота между двумя странами. "В результате Китай уже является одним из четырех крупнейших торговых партнеров Азербайджана", - сказал Рзаев.

Он добавил, что ввод в эксплуатацию за последние годы международного порта в поселке Алят и железной дороги Баку-Тбилиси-Карс превратил страну в транспортный узел, соединяющий Центральную Азию с западом (Турция и Европейский союз) и Южную Азию (Иран и Индия) с севером.

Депутат считает, что успешная реализация всех запланированных транспортных проектов Азербайджана, а также проект «Один пояс - один путь» завоевали стране имидж надежного партнера. "Крупные доходы, которые получит наша страна в рамках вышеупомянутого проекта, откроют путь для еще большего развития Азербайджана и поспособствуют тому, чтобы Азербайджан стал важной транзитной страной в мировой торговле", - отметил Рзаев.

Отметим, что грузовой поезд China Railway Express, направляющийся из Китая в Европу посредством железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, миновав Стамбул, следует в направлении Европы через тоннель Мармарай.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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