Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Международного центра межрелигиозного и межкультурного диалога KAICIID (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял генерального секретаря Международного центра межрелигиозного и межкультурного диалога KAICIID Фейсала бин-Муаммара.

Об этом передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

На встрече была выражена обеспокоенность в связи с ростом в некоторых регионах мира исламофобских тенденций.

В ходе беседы было подчеркнуто уничтожение Арменией на оккупированных территориях Азербайджана принадлежащих азербайджанскому народу материально-культурных и религиозных памятников, в том числе мечетей, а также высоко оценена позиция Саудовской Аравии в связи с поддержкой справедливой позиции Азербайджана в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте и не установлением дипломатических связей с агрессивной Арменией.

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