Президент Ильхам Алиев удостоил группу лиц, имеющих заслуги в социально-экономическом развитии Сумгайыта, "Почетного диплома Президента Азербайджана"

20 ноября 2019 18:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о награждении группы лиц, имеющих заслуги в социально-экономическом развитии Сумгайыта, "Почетным дипломом Президента Азербайджана".

В распоряжении отмечается, что по случаю 70-летия Сумгайыта и за заслуги в социально-экономическом развитии города "Почетным дипломом Президента Азербайджана" награждаются следующие лица:

Асланов Фуад Алхан оглу

Алиев Шафа Тифлис оглу

Махмудов Эвез Джалал оглу.

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