Президент Ильхам Алиев удостоил группу лиц, имеющих заслуги в социально-экономическом развитии Сумгайыта, "Почетного диплома Президента Азербайджана"

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о награждении группы лиц, имеющих заслуги в социально-экономическом развитии Сумгайыта, "Почетным дипломом Президента Азербайджана".
В распоряжении отмечается, что по случаю 70-летия Сумгайыта и за заслуги в социально-экономическом развитии города "Почетным дипломом Президента Азербайджана" награждаются следующие лица:
Асланов Фуад Алхан оглу
Алиев Шафа Тифлис оглу
Махмудов Эвез Джалал оглу.
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