Фикрет Садыхов - Подобные форумы полностью отвечают интересам России и Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Подобные форумы завершаются определенными договоренностями и способствуют дальнейшему развитию российско-азербайджанских отношений.

Об этом в Trend сказал азербайджанский политолог, профессор Западно-каспийского университета Фикрет Садыхов , комментируя проходящий в Москве X Российско-азербайджанский межрегиональный форум.

«Это масштабное мероприятие, который проводится уже десятый раз. Понятно, что подобные форумы завершаются определенными договоренностями, способствуя дальнейшему развитию российско-азербайджанских отношений. Многие регионы РФ понимают, что сегодня достаточно высокоразвитый Азербайджан — это гарантия и их экономической безопасности, и возможности дополнительных инвестиций, взаимовыгодных проектов и сотрудничества. Это залог и фундамент сотрудничества в ряде других сфер наших взаимоотношений», - заявил Фикрет Садыхов.

Эксперт также коснулся темы военно-технического сотрудничества между РФ и Азербайджаном и вопросов региональной безопасности:

«Военно-техническое сотрудничество с Россией находится на должном уровне и это не секрет. Мы приобретаем современное вооружение, так как находимся в состоянии войны. У нас проходят совместные тренинги, командно-штабные учения. Наши курсанты обучаются в военно-учебных заведениях России. И я думаю, что это сотрудничество будет продолжено, так как все эти встречи будут способствовать дальнейшему развитию ряда других сфер, в том числе и военно-технического сотрудничества», - заявил Садыхов.

Отметим, что X Российско-Азербайджанский межрегиональный форум проходит 22-23 ноября в Москве при организации министерства экономического развития РФ и министерства экономики АР. В форуме участвуют Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, главы экономических ведомств России и Азербайджана Максим Орешкин и Микаил Джаббаров, российские губернаторы и главы исполнительной власти городов и районов Азербайджана, представители бизнеса обеих стран.

(Автор: Алигусейн Гулузаде. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @a1ihuseyn

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