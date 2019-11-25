Григорий Трофимчук: Первый вице-президент Мехрибан Алиева вносит большой личный вклад в развитие российско-азербайджанских отношений

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева вносит большой личный вклад в развитие российско-азербайджанских отношений, которые после юбилейного межрегионального форума вступают в новый период своего развития.

Об этом сказал Trend известный российский эксперт в области внешней политики, обороны и безопасности Григорий Трофимчук.

По его мнению, при таком внимательном, особом отношении в Баку и Москве к двусторонним отношениям, есть уверенность, что предстоящий этап станет по-настоящему историческим.

«В перспективе предстоит решить и другие задачи, прежде всего, относящиеся к вопросам безопасности, напрямую влияющей на скорость общего развития», - сказал российский эксперт

Он отметил, что российско-азербайджанский межрегиональный форум стал большим событием в двусторонних отношениях, что заметно даже по тому вниманию, которое было уделено этой площадке российскими и зарубежными СМИ.

«Тематика «круглых столов», проведённых в рамках программы Форума, охватила практически весь спектр двустороннего сотрудничества, от аграрного до гуманитарного направлений, также наметив планы дальнейшего развития. Сейчас очень многих наблюдателей, включая целые страны, интересуют перспективы взаимодействия Москвы и Баку, так как этот фактор становится стратегическим не только для региональной – каспийской, южно-кавказской и т.д., – но и международной политики в целом. Значение Форума было подчёркнуто личным участием в нём Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, тем более что в этом качестве она впервые посетила Москву. Одним из ярких символов визита, безусловно, стало открытие павильона «Азербайджан» на ВДНХ. Но это не просто символ, ведь взаимодействие экономик двух государств усиливается на практике, за счёт активизации территориального ресурса, когда сокращаются все издержки – логистика, транспорт, тарифы, - в целях максимального повышения эффективности», - сказал Трофимчук.

По его словам, россияне с большим вниманием и благодарностью отнеслись к тому, что было сказано в ходе встреч Первого вице-президента Мехрибан Алиевой с Президентом РФ Владимиром Путиным и председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

«В частности, к словам Первого вице-президента о любви к Москве, которая является для неё родным городом, о том, как в Азербайджане относятся к русскому языку и России», - сказал Трофимчук.

Что касается общей стратегии отношений, то, как отметил эксперт, она была определена Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом России Владимиром Путиным на саммите в Сочи в прошлом году, когда были подписаны соответствующие «дорожные карты».

«Полагаю, что теперь остаётся в точности реализовать намеченное, так как это уже не проекты, а реальность. И прошедший Форум в Москве со своей задачей справился успешно, так как деловые круги двух стран говорили именно о конкретике», - резюмировал российский аналитик.

Отметим, что X Российско-Азербайджанский межрегиональный форум прошел 22-23 ноября в Москве при организации министерства экономического развития РФ и министерства экономики АР. В форуме приняли участие Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, главы экономических ведомств России и Азербайджана Максим Орешкин и Микаил Джаббаров, российские губернаторы и главы исполнительной власти городов и районов Азербайджана, представители бизнеса обеих стран.

(Автор: Матанат Насибова)

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