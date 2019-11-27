Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии, проходившей по случаю 100-летнего юбилея Бакинского государственного университета (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Во вторник в Конгресс-центре состоялась церемония по случаю 100-летнего юбилея Бакинского государственного университета, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В церемонии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Глава государства выступил на церемонии с речью.

Речь Президента Ильхама Алиева

-Уважаемые дамы и господа.

Уважаемые преподаватели, студенты.

Сердечно поздравляю вас и весь азербайджанский народ со 100-летним юбилеем Бакинского государственного университета. Желаю всему коллективу университета новых успехов.

Бакинский государственный университет был учрежден постановлением Азербайджанской Демократической Республики. Это решение еще раз свидетельствует о больших заслугах Азербайджанской Демократической Республики перед азербайджанским народом. Основатели Демократической Республики хорошо понимали, что построить сильное независимое государство в безграмотном обществе невозможно. Несмотря на то, что молодая республика столкнулась с большими трудностями и не могла полностью контролировать территорию страны, это решение еще раз отражает намерение республики, политику ее основателей. В течение 100 лет Бакинский государственный университет вносил большой вклад во всестороннее развитие Азербайджана.

Азербайджанская Демократическая Республика просуществовала недолго. Это еще раз показывает, что обрести независимость легче, чем ее сохранить. Сохранение, защита, укрепление независимости требуют глубоких политических знаний, большой смелости.

После падения Азербайджанской Демократической Республики Бакинский государственный университет продолжал свою деятельность в новый общественно-политический период. В течение ста лет около 200 тысяч выпускников университета демонстрировали свои знания и умения в различных сферах жизни Азербайджана. Среди выпускников есть выдающиеся личности, ученые, общественные деятели, политики, специалисты. Многие из них внесли ценный вклад во всестороннее развитие Азербайджана.

Общенациональный лидер азербайджанского народа, основатель современного Азербайджана Гейдар Алиев также был выпускником Бакинского государственного университета. Гейдару Алиеву принадлежат неоценимые заслуги перед народом, государством и в советский период, и в преддверии независимости, и в годы независимости. Именно под его руководством Азербайджан в советский период поднялся с последнего места на самые передовые позиции среди союзных республик. В то время – молодежь, естественно, этого не знает - существовало несколько отличающих республики признаков. Среди них было и переходящее Красное знамя. То есть, Красным знаменем награждались республики, добившиеся больших успехов в промышленности, сельском хозяйстве и во всех других областях. При Гейдар Алиеве Азербайджан в течение 13 лет каждый год получал это Красное знамя. Это было еще одним подтверждением того, что Азербайджан под его руководством прошел большой успешный путь. Когда Гейдар Алиев приступил к руководству Азербайджаном, мы находились на самых последних местах. Он повел Азербайджан по пути большого развития и вывел на самые передовые места. Если в советское время только две республики являлись донорами, то одной из них был Азербайджан.

Гейдар Алиев уделял огромное внимание сфере образования, ежегодно проводил большие совещания. В то же время он прилагал огромные усилия для обучения азербайджанской молодежи в ведущих вузах Советского Союза, и это носило уникальный характер, потому что такой практики на советском пространстве не было. Ежегодно около 800 представителей азербайджанской молодежи, сдав экзамены в Баку, командировались в ведущие высшие учебные заведения Москвы, Ленинграда и других крупных городов. Таким образом, создавался мощный кадровый потенциал для будущего Азербайджана. Именно этот кадровый потенциал в том числе обеспечивает сегодня успешное развитие нашей страны, независимого государства. Кадры, получившие в те годы прекрасное образование, сегодня достойно представляют Азербайджан.

Решением Гейдара Алиева в начале 1970-х годов была создана Военная школа имени Джамшида Нахчыванского. Это тоже свидетельствует о дальновидности великого лидера. Потому что в то время азербайджанцы были мало представлены в советской армии. Гейдар Алиев очень хотел, чтобы готовились азербайджанские военные. Словно знал, что когда-то Азербайджан станет независимым государством, и эти кадры будут нужны нам.

Словом, внимание, уделяемое образованию, всем остальным сферам, его самоотверженный труд и мудрость азербайджанского народа позволили Гейдару Алиеву в самые тяжелые для Азербайджана дни выполнить свою спасительную миссию. Если бы работа, проделанная им в 1970-х годах, не была встречена народом с одобрением и большой любовью, - в начале 1990-х годов Азербайджан оказался лицом к лицу с большой катастрофой, – то азербайджанский народ не обратился бы к нему. Работа, проделанная именно в те годы, сохраняла в душе азербайджанского народа чувство веры в него.

Как в период до независимости, так и в годы независимости нашей страны Гейдар Алиев всегда находился рядом с народом, служение народу являлось его главной миссией. После трагедии 20 Января он возвысил свой голос, придя в постоянное представительство в Москве, провел там пресс-конференцию, обвинил советское руководство, руководство Коммунистической партии, осудил эту кровавую трагедию и довел до всего мира правду. Потому что он пользовался большим авторитетом, и слова, истина, прозвучавшие из его уст, имели резонанс во всех уголках мира. Хотя в то время до распада Советского Союза оставалось еще два года. Никто и представить себе не мог, что Советский Союз развалится. Этот смелый шаг свидетельствует о том, как Гейдар Алиев был привязан к народу.

После этого он покинул ряды Коммунистической партии, которой служил много лет. Это тоже была большая опасность. Должен также сказать, что после трагедии 20 Января те, кто был представлен в руководстве Азербайджана, молчали, словно набрали в рот воды, ни один из них не осудил кровавую трагедию, никто не возвысил свой голос. Это еще раз показало, что тогдашнее руководство было антинациональным. Пришедший на смену той власти тандем НФА-Мусават, незаконно захвативший власть, находился у власти более года. За год он не дал политической и правовой оценки трагедии 20 Января. Власть была в их руках. Почему они не сделали это? Почему остались равнодушными к этой трагедии, этой ране народа? Это правда. Именно Гейдар Алиев после возвращения к власти дал политико-правовую оценку трагедии 20 Января, преступлению, совершенному против азербайджанского народа, и это – история. Это еще раз показывает, как великий лидер был привязан к народу.

Путь, ведущий к независимости, также связан с именем Гейдара Алиева. Именно его решением на сессии Верховного Меджлиса Нахчывана трехцветный флаг Азербайджанской Демократической Республики был учрежден как государственный флаг и приняты другие аналогичные решения. В то время был проведен референдум о сохранении Советского Союза, и он был сфальсифицирован по Азербайджану. Якобы население Азербайджана проголосовало за сохранение Советского Союза. Хотя это было не так. В Нахчыване референдум не проводился. Из названия Нахчыванской Автономной Советской Социалистической Республики были исключены слова "Советская Социалистическая". Это был путь, ведущий к независимости. Была учреждена Партия "Ени Азербайджан", сформировавшая политическую систему в Азербайджане, потому что до создания партии политической системы, партий в Азербайджане не было. Отдельные вооруженные отряды называли себя партиями и вели борьбу друг с другом, а земли оказывались под оккупацией. Если бы Гейдар Алиев с самого начала независимости руководил Азербайджаном, то наши земли никогда не оказались под оккупацией. Все руководители Азербайджана до Гейдара Алиева дезертировали, оставили народ и страну в тяжелой ситуации, бежали, двое - в Москву, один – в Келеки. Это – дезертирство, предательство, измена. Обязанность лидера - защищать государство, быть вместе с народом. В самые тяжелые, самые сложные моменты лидер должен находиться впереди, как Гейдар Алиев. Он является примером для каждого из нас. Присутствующая здесь молодежь также должна знать эту историю. Я неоднократно говорил это. Мы – люди, пережившие эту историю, конечно, никогда ее не забудем. Мы всегда будем ценить наше сегодняшнее успешное развитие. Молодежь не видела этого. Ей кажется, что так было всегда. Ей кажется, что Азербайджан всегда был таким процветающим, благополучным государством. Это не так. Мы хорошо помним те дни. В период продажной власти тандема Народный фронт-Мусават десятки тысяч людей часами стояли в очереди за хлебом. Вооруженные бандиты бесчинствовали, , мучили людей в наших городах, воровали их, подвергали пыткам, избивали журналистов. Именно власть Народного фронта-Мусават – эти элементы, называвшие себя демократами, ввели цензуру в Азербайджане. Придя к власти, Гейдар Алиев отменил цензуру. Молодежь должна знать эту историю. Преподаватели должны доводить до них эту историю, чтобы они знали правду и чтобы Азербайджан в будущем никогда не оказался в такой тяжелой ситуации. Чтобы Азербайджан никогда ни перед кем не чувствовал себя виноватым, не зависел от воли других, не склонял голову перед другими государствами. В период тандема НФА-Мусават иностранные послы ногой открывали двери в кабинет президента, давали ему указания. А он покорно выполнял эти указания. Потому и оказался в таком положении. Разве кто-то любит нас больше, чем мы? Сегодня порой мы слышим от некоторых внешних кругов, что, мол, мы хотим помочь Азербайджану, хотим видеть Азербайджан развитой страной. Все это ложь. Говорю это абсолютно искренне. В самые тяжелые для нас дни казна была пустой, тандем Народный Фронт-Мусават разграбил ее, разграбил фонд драгоценностей. Люди отдавали последние золотые украшения, чтобы помочь нашей армии. В то время президент, государственный секретарь, премьер-министр разграбили фонд драгоценностей. От него не осталась и следа. В то время, когда казна была пуста, мы обращались за кредитами, но никто нам их не давал. Ладно, если вы так любите Азербайджан, то почему не помогли нам в то время?! Почему не помогли стране, оказавшейся в тяжелом положении?! Сегодня желающие дать нам кредит выстроились в ряд. Мы не берем. Мы сами даем кредиты. Наш внешний государственный долг составляет 17 процентов валового внутреннего продукта. По этому показателю мы занимаем девятое место в мире. Сейчас, вот прямо завтра мы можем получить любую сумму – хоть 10 миллиардов долларов. Но мы не берем, я не позволяю. Вновь снижаю долг. Поэтому когда кто-то говорит, что желает Азербайджану добра, не верьте. Пусть и молодежь не верит. Никто и никогда не будет любить нас больше, чем мы сами.

История нашего народа полна трагедий. Почему мы на протяжении многих лет, веками жили как колония? Почему жили в составе других государств? Почему история нашей государственности очень ограничена? В то время были ограничены даже возможности независимых государств. Возьмем хотя бы Азербайджанскую Демократическую Республику. Она не могла управлять страной, Руководители иностранных военных миссий принимали решения. Даже принятый в то время наш первый государственный флаг был изменен иностранным военным миссионером. Был поставлен ультиматум - историкам это хорошо известно. Руководству независимого государства был поставлен ультиматум: вы должны изменить этот флаг, и изменили. После этого был учрежден нынешний трехцветный флаг. Поэтому даже в те времена независимость была половинчатой, неполной.

Сегодня - период подлинной независимости. Потому что сегодня мы сами определяем свое будущее. Сегодня мы сами принимаем решения. Сегодня в Азербайджане господствует воля народа. Сегодня Азербайджан является современной, верной своей истории, традициям, стремительно развивающейся страной в мировом масштабе. Мы ни от кого не зависим и должны стараться никогда ни от кого не зависеть. Поэтому мы должны быть сильными, патриотичными, наша экономика должна стать еще более мощной, мы должны обладать политической волей. Все это есть в сегодняшней власти, и все видят, что никто не может вмешиваться в наши дела. Сколько бы они ни старались, ни пытались, сколько бы лжи и клеветы не распространяли, все это не пристает к нам, потому что народ поддерживает нас, о чем свидетельствуют последние опросы мнений. Абсолютное большинство населения поддерживает нашу политику. Абсолютное большинство населения не видит нам альтернативы, да и кто может стать такой альтернативой? От них уже отвернулись даже их покровители. Нам это достоверно известно. Сейчас в этой аудитории я могу даже поделиться с вами, азербайджанским народом некоторыми оперативными данными. Сегодня антиазербайджанские круги, зарубежные круги уже открыто говорят, что у нас нет традиционной оппозиции, есть отдельные продажные группировки, песенка которых уже спета, надеяться на них нельзя. Поэтому и денежное обеспечение им сократили, вот они и мечутся. Основной мишенью должна стать молодежь. Они избрали молодежь основной мишенью, хотят сбить их с толку, отравить их умы, поднять против народа, Родины, традиционных ценностей. Не получается и не получится. Потому что азербайджанская молодежь патриотична, она любит Родину, привязана к ней. Но такое намерение есть, и мы должны знать об этом, должны знать и преподаватели. Преподаватели должны не только давать студентам знания, но и воспитывать их. Вообще воспитательная работа в Азербайджане должна подняться на новый уровень, мы должны пересмотреть идеологическую работу, здесь имеются слабые места, пробелы. Не любящие нас силы, в том числе структуры, финансируемые армянским лобби, пользуются этими пробелами, особенно сегодня, когда существует свободный интернет. Процентное соотношение интернет-пользователей в Азербайджане превысило 80 процентов. В Азербайджане сформировалось свободное, демократическое общество, есть свободные медиа. Поэтому можно забросить любую ложь. После этого вокруг данной лжи организуются обсуждения, эта ложь преподносится уже как реальный факт, пытаются отравить умы молодежи. Мы не можем допустить этого. Молодежь и сама должна знать, хорошо знать историю. Если она будет хорошо знать историю, то убедится в том, что никогда в нашей истории ни одна сторонняя сила, никакие чуждые нам круги не желали нашего счастья, напротив, пытались угнетать нас, подчинить себе, грабить наши богатства, унизить нас. Иначе значительная часть нашей многовековой истории не была бы колониальной историей. Еще раз хочу сказать: в истории азербайджанского народа периоды нашей независимости очень ограничены. Именно потому, что мы были обмануты, угнетены. Этого нельзя допустить и мы не допустим этого. Мы стоим крепко. Никто не может вмешиваться в наши дела, никакая сторонняя сила не сможет повлиять на нашу волю. Пусть очерняют, пусть распространяют ложь и домыслы, это не пристает к нам. Главное - жить достойно. Жить, как достойные, отважные люди, привязанные к Родине, строить, созидать, давать отпор всем чуждым силам и продолжать свой путь развития.

Сегодня Азербайджан развивается именно так. Поэтому нам все больше симпатизируют в мире. Неслучайно страны, составляющие абсолютное большинство мирового сообщества. голосуют за нас. Как голосовали 8 лет назад, голосами 155 стран мы были избраны членом Совета Безопасности ООН. И как были избраны. Дипломатам хорошо известно, что обычно голосование проводится в течение одного дня, и очень быстро избираются новые члены. В нашем же случае это длилось три дня. Три дня, 16 туров. Почему? Потому что соперничавшая с нами страна не отзывала свою кандидатуру. В каждом туре мы одерживали победу с большой разницей, но не могли набрать необходимое количество голосов. Обычно в этом случае, когда есть большая разница в голосах, проигравшая сторона отзывает свою кандидатуру. Но она не отзывала. Причем это была дружественная нам страна. Я удивился: в чем дело? Потому мы узнали, что не дают возможности. Некоторые крупные государства не давали возможности и хотели предотвратить наше членство. Еще раз возвращаюсь к этому вопросу. Если представители этих стран скажут вам "мы любим Азербайджан, хотим его развития", не верьте. Если бы хотели, то дали бы возможность. Мне не хочется сейчас называть их, интересующиеся могут узнать. На протяжении шестнадцати туров и трех дней они пытались препятствовать нашему членству. И что же потом? Они попросили у наших представителей, чтобы Азербайджан отозвал свою кандидатуру. Мол, на следующий год мы поможем вам, а сейчас отзовите. В течение этих трех дней я был на прямой связи с Нью-Йорком. Я сказал, что ни в коем случае, мы будем до конца участвовать в голосовании, даже если для этого потребуется целый год. Но если продлится целый год, то мы можем парализовать работу Совета Безопасности. Только после этого той стране-конкуренту было дано указание отозвать свою кандидатуру. За счет чего это случилось? Потому что большинству стран эта система надоела, они устали от нее. Те, кто голосовали за нас, в свое время были такими же колониями, как мы, их угнетали, разоряли, грабили. Их терпение уже тоже закончилось.

Недавно мы решением 120 стран стали председательствовать в Движении неприсоединения. Должен вам сказать, и проведенный в Баку Саммит еще раз подтвердил, что между этими странами достаточно много разногласий. Есть страны, которые находятся в состоянии войны друг с другом. Есть страны, у которых нет дипломатических отношений. Но все они – все 119 проголосовали за нас. Уникальная ситуация. Ни одна из них не воздержалась или не проголосовала против. Почему? По той причине, о которой я сейчас сказал. Нам верят, нас знают, знают, что наши слова не расходятся с делами. Знают, что мы ни перед кем не склоняем голову, даже если окажемся лицом к лицу с самыми тяжелыми испытаниями, самыми тяжелыми провокациями. За этот период таких провокаций было немало. Вспомним 2003 год. Попытка переворота в Азербайджане после президентских выборов. Ни для кого не секрет, что я одержал чистую победу на президентских выборах, потому что люди проголосовали за политику Гейдара Алиева. Были учинены беспорядки. 2005 год. На Азербайджан уже указывали как очередное место в череде тех революций. Были выпущены майки с надписью "Грузия, Украина, Кыргызстан, Азербайджан". То есть, четвертыми должны были стать мы, а после нас – другие. Мы остановили эту чуму, эту болезнь, это зло. Сейчас весь мир видит, что эти революции принесли тем странам только несчастье, сегодня они оказались лицом к лицу со своими проблемами, там не утихают беспорядки. Потому что там были посеяны эти ядовитые семена революции. Так же, как тандем Народный Фронт-Мусават как ядовитый сорняк оставался у власти в течение года. Они настолько отравили все вокруг, что до сих пор влияние этого яда ощущается в некоторых местах. Поэтому очередным пунктом должны были стать мы, они даже завезли оранжевые майки, просто элементы, называющие себя оппозицией, еще раз показали свою тупость. Они должны были подумать, что в ноябре должны состояться парламентские выборы, а ноябрь бывает холодным. Поэтому они не знали, как надеть эти майки, некоторые надевали поверх пиджака. То есть, была очень смешная картина. И это не получилось. Почему?! Народ не захотел! Народ сказал: хватит, мы видели вас, как ради борьбы за власть вы грабили, избивали, оскорбляли, убивали, бомбили Гянджу, развязали гражданскую войну, продали Карабах, продали Шушу, продали Лачин. А затем бежали, как дезертиры, президент - в Келеки, государственный секретарь – в Келеки, а другие заморозили свои должности. Что это за власть? Разве можно быть такими трусами? Даже обычный человек, не считающий себя лидером, не допустит такого позора. Но они ничего не стыдятся. Недавно мы все вновь наблюдали ту же картину. Это позор, они что – больные, сумасшедшие, ей богу, не нахожу слов. Поэтому сегодня в лагере оппозиции возникла пустота, и наши недоброжелатели пытаются использовать молодежь, чтобы поднять ее против народа. Должна быть создана здоровая оппозиция. Преданная государственности, привязанная к народу, действительно выступающая с предложениями, критикующая власть, но вносящая конструктивные предложения, указывающая путь. Мы будем только рады, если появится такая оппозиция. Это действительно помогло бы нашей работе. Сейчас мы все взяли на себя, может быть, какой-то альтернативный подход или же позиция могут помочь? Но этого нет и в ближайшем будущем не предвидится.

Наши внешнеполитические успехи не ограничиваются лишь этим председательством. Хотя это очень важный вопрос. Посмотрите, какие важные события произошли всего лишь за два месяца – в октябре-ноябре. По приглашению Президента Путина я принял участие в Дискуссионном клубе "Валдай". Туда были приглашены всего 3 главы государства, в том числе Азербайджан. Это еще раз говорит о том, какое большое значение Россия и ее Президент придают Азербайджану, с каким уважением к нам относятся. Там я сказал свое слово в прямом эфире. Я мог бы сказать это и в Баку, в каком-то районе. Кто бы это услышал? Наши. То есть, мы говорим это не для себя, мы говорим для того, чтобы знал весь мир. И там в прямом эфире я сказал: "Карабах – это Азербайджан, и восклицательный знак". Весь мир еще раз увидел, что Карабах принадлежит Азербайджану, весь мир еще раз узнал эту истину.

После этого на Саммите СНГ – он состоялся спустя несколько дней после "Валдая" - я отметил, что мы находимся в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Мы не можем позволить, чтобы на пространстве СНГ возводили памятники фашистам. Я сказал, что в Армении фашисту Гарегину Нжде возведен 6-метровый памятник, он должен быть снесен, это неприемлемо. Сказал, что в то время он был арестован и сгнил в тюрьме. Хочу также отметить, что организация, которая произвела арест, называлась "СМЕРШ". Тем, кто не знает, хочу сообщить, что это аббревиатура означает "Смерть шпионам". То есть, он был арестован как шпион, его лишили свободы на 25 лет, фактически приговорили к смерти, и он умер во Владимирской тюрьме. Посмотрите, что ответил премьер-министр Армении? Он сказал, что и Солженицын был в лагере, и диссиденты сидели в тюрьме. То есть, этот человек отождествляет Солженицына и других людей, арестованных за свободу слова и впоследствии реабилитированных, с фашистом Нжде. Это говорит о том, что власть в Армении может поменяться, но фашистская сущность этой страны – не меняется. Я дал им шанс. В своем выступлении я сказал, что его установила прежняя власть. Если нынешняя власть называет себя демократической, то пусть снесет, разрушит этот памятник. Пусть смоет с Армении это пятно. Чтобы они избавились хотя бы от одного пятна. Нет, посмотрите до чего дошла их фашистская сущность, что они утверждают, что он сражался с турками. То есть, это для них главное. Они и детей воспитывают так, в духе ненависти к нам, Турции, мусульманам.

Я неоднократно обращался к мусульманским странам. Открыто обращался, говорил: как вы обнимаетесь с Арменией? Как вы приглашаете их лидеров? Разве вы не видите, что они сравняли с землей наши мечети? Не видите, что они осквернили наши мечети? Посмотрите - есть снимки – во что они превратили Агдамскую мечеть, шушинские мечети, мечети на других оккупированных землях? Ведь эти мечети принадлежат не только нам, но и всему мусульманскому миру. Как можно закрывать на это глаза? Как можно так лицемерить?

Мы неоднократно проводили мероприятия, связанные с исламской солидарностью, излагали свою позицию. Мы продолжим это, и памятник фашисту Нжде находится на повестке дня. Пусть некоторые мусульманские страны, наладившие отношения с этим преступным государством, делая это и открывая объятия фашистам, хотя бы представят эти разрушенные мечети и спросят у себя: с кем я обнимаюсь?!

Поэтому наша политика в этом направлении будет продолжаться. Но дело на этом не заканчивается. Премьер-министр Армении допустил на Ашгабадском саммите большую ошибку, сравнив Солженицына с фашистом. Но хоть после этого бы сделал вывод, потому что в печати, причем в российской, другой печати его высмеяли: что он говорит, о чем он, что это такое? Смотрите, что он сказал потом. На встрече с российскими журналистами он сказал: Ну и что, что Нжде встречался с Гитлером, Молотов тоже встречался с Гитлером. Знаете, комментарии уже излишни. Молотов был министром иностранных дел Советского Союза, он встретился в 1939 году, чтобы устранить вероятность войны. Он не служил Гитлеру. Он являлся одним из ведущих лиц Советского Союза, возглавлявшего антигитлеровскую коалицию. Разве можно отождествлять его с Нжде?! Я привожу эти примеры еще и для того, чтобы молодежь хорошо училась, не попадала в будущем в такое смешное положеник, хорошо знала историю. Но сегодня это говорит руководитель той страны. То есть, чего можно от них ожидать? Риторический вопрос.

За эти два месяца произошли и другие важные события, связанные с нашей внешней политикой. В октябре мы приняли председательство в Совете сотрудничества тюркоязычных государств и провели в Баку Саммит. Приняли председательство в Движении неприсоединения. В течение трех лет будем председательствовать в этой организации. Это – вторая после ООН организация в мире, на самом деле - первая, потому что ООН в настоящее время находится в таком состоянии, что желающих исправить ее с каждым днем становится все больше. Это во-первых. Во-вторых, ООН не имеет руководителя. Ни одна страна не руководит ООН. А руководство Советом Безопасности осуществляется по порядку. В том числе руководили и мы. Это – срочное руководство. Мы же являемся председателем самой крупной после ООН организации, и теперь наша позиция будет решающей. Мы формируем повестку дня, будем выносить вопросы на обсуждение. Конечно, мы будем поднимать свои вопросы и вопросы угнетенных, подвергшихся несправедливости стран, защищать их.

В ноябре в Баку состоялся II Саммит религиозных лидеров мира, в Баку приехали религиозные лидеры 70 стран. В мире нет второго такого собрания. На заседаниях я обратил внимание на сидящих рядом друг с другом людей, если бы они встретились в другом месте, то, возможно, говорили иначе. Но они сидят, слушают друг друга, здороваются друг с другом. Мы хотим этого, потому что мир движется в другом направлении. Говорят, что мультикультурализм умер, его нет. Колыбели демократии содержат мусульманских мигрантов в клетках, говорят "Стоп Ислам". Говорят, что мы можем принять мигрантов, - я имею в виду европейские страны, - но не мусульманских мигрантов. Говорят, что мультикультурализм потерпел крах. Но мы показываем, что нет, это не так. Это зависит от политической воли, взглядов, от того, чего ты хочешь, какую политику проводишь. Мы проводим эту политику. Это единственно правильная политика. В противном случае, войны в будущем, в том числе, возможно, на религиозной почве, неизбежны. Поэтому проведение Саммита религиозных лидеров на таком уровне и с таким представительством еще раз демонстрирует наше уважение, нашу роль. Мы стали сегодня очень важной страной не только в пределах государства, но и в мировом масштабе.

Что касается внутренних вопросов, то они тоже находят решение. Экономика Азербайджана развивается. Я не вижу в будущем каких-либо проблем в экономической сфере. Курс маната стабилен уже три года. Уверен, что так и будет продолжаться. Увеличиваются наши валютные резервы, которые уже превышают валовой внутренний продукт. Сокращается и будет сокращаться дальше наш внешний долг. Я дал указание - примерно до 10 процентов, сегодня он составляет 17 процентов валового внутреннего продукта, должен сократиться до 10 процентов. Происходит рост промышленности. В этом году наша ненефтяная промышленность выросла на 15, а сельское хозяйство – на 7 процентов. Давосский всемирный форум удостоил нас очень высоких мест, в том числе в области проведения реформ. По коэффициенту стремления к реформам и доверия к руководству мы входим в первую десятку в мире. Причем об этом говорим не мы, а Давос. Что говорит Всемирный банк? Говорит, что Азербайджан входит в число 20 самых реформаторских стран.

Реформы являются нашим сознательным выбором. Можно предположить, для чего эти реформы? И без того все идет как надо, страна развивается, открываются новые предприятия, проводится работа по благоустройству. Нет, нужны структурные реформы, политические реформы, экономические реформы. Посмотрите, в результате экономических реформ только за десять месяцев нынешнего года мы собрали в бюджет более 850 миллионов манатов. Мы направляем их в социальную сферу. Но это лишь первые шаги очередного этапа реформ. После этого будут предприниматься еще большие шаги. Это позволяет нам уделять большое внимание социальной сфере. От этого получили пользу более 4 миллионов 200 тысяч человек. В нынешнем году минимальная заработная плата увеличилась вдвое, минимальная пенсия – на 70 процентов, пособия – в два раза, стипендии студентов – на 50 процентов, пособия переселенцам – на 50 процентов. За счет чего? Это не с неба упало, этого мы добиваемся за счет реформ, и должны добиваться.

Идут кадровые реформы, это тоже необходимость, мы не можем создавать застой, мы еще не забыли застоя советского времени. Поэтому должны проводиться кадровые реформы, но эвалюционным путем, естественным путем, здесь тоже нельзя допускать никаких перегибов. После того, как я несколько раз высказал свои мысли по этому вопросу, некоторые стали вычислять возраст других людей, мол, этому 70 лет, он должен уйти. Такого категорически не может быть. Затем я сказал, что не допущу проведения кампании. Опыт, знания и динамизм, новаторство молодежи, ее стремление к обновлению, реформам – в Азербайджане такой синтез есть. Есть и в обществе, и во власти. Мы строим государство на традиционных ценностях, есть старшие и младшие. Мы должны хранить это, пусть молодежь услышит меня и всегда обращает внимание на вопрос старших и младших. Сегодня в некоторых странах на это не обращают внимание. Уже не делается разницы между мужчинами и женщинами. Но мы живем и должны жить в традиционном обществе. Мы должны уважать женщин, беречь, защищать их: не они нас, а мы их. Есть гендерное равенство, и мы принимаем его. Но мы не можем жить за рамками традиционного мышления, пусть об этом знает и молодое поколение. Старших надо уважать, за их возраст. Сегодня некоторые пытаются исключить из нашего лексикона слова "аксакал", "агбирчек", как это происходит в некоторых странах. Смотришь на них и приходишь в ужас. А потом нам советуют интегрироваться. Я однажды спросил, когда Европа еще была охвачена экономическим кризисом, сказал: куда мы должны интегрироваться, в кризис? Куда нам интегрироваться, в общество тех, кто говорит "Стоп Ислам"? Куда интегрироваться, в общество тех, кто не видит разницы между мужчинами и женщинами? Не хочу идти глубже. Мы ни в коем случае не будем интегрироваться туда. Поэтому пожилому и молодому поколениям в Азербайджане необходимо быть вместе, как в высших школах. Посмотрите, сегодня в Бакинском государственном университете тысячи молодых людей, преподавателей. Преподаватели делятся знаниями, молодежь учится, завтра займет их место. Именно так мы должны развиваться. Конечно, кадровые реформы должны проводиться и впредь. Но это не должно превратиться в кампанию.

Что касается деятельности преподавателей, то я ее высоко ценю. Это – очень почетная, ответственная и тяжелая профессия. Преподаватель постоянно должен демонстрировать студентам свои знания. Студенты сегодня все видят и знают. Поэтому преподавателям необходимо постоянно повышать свои знания. Должен сказать, что на современном этапе мы не можем жить со старым багажом. Потому что сегодня – век интернета, можно получить любую информацию. Преподавателям должны постоянно знакомиться с новшествами, процессами, происходящими в их профессии, протекающими в мире процессами, технологическим развитием, чтобы давать студентам качественные знания. Поэтому профессия преподавателя – почетная, уважаемая, но и преподаватели постоянно должны работать над собой.

Я тоже был преподавателем. По окончании института получил назначение в одну из зарубежных стран, но отказался, не захотел поехать за границу. Остался в институте, поступил в аспирантуру, защитил диссертацию и в 23 года стал преподавать, причем в Московском государственном институте международных отношений. В 23 года, в течение 5 лет. Поэтому профессия преподавателя мне не чужая. Я тоже был преподавателем и приветствую вас как преподаватель.

А студентам рекомендую овладевать знаниями. Сегодня учиться по знакомству, "по блату" невозможно. В советское время бытовало слово "тапш", такой-то поступил в институт "по тапшу". Раньше, в советское время главное было получить диплом. При заключении брака, когда посылали сватов, спрашивали, есть диплом или нет. Если есть, то марка возрастала. Диплом – это ничто, знайте. Если нет знаний, грамотности, то в современном мире это бессмысленная вещь. Должны быть знания, потому что сейчас появляются новые профессии. Многие прежние профессии исчезают. Некоторых профессий, которые существовали 20 лет назад, уже нет и не будет. Этот процесс будет происходить и дальше, мы переживаем четвертую индустриальную революцию. Уже известно, каких профессий не будет через 5 лет. Но мы – страна, население которой растет. Оно выросло с 7 миллионов в советское время до 10 миллионов. Поэтому нам необходимо осваивать новые профессии. Должны создать гражданам возможности для освоения этих профессий. Поэтому перед преподавателями стоит большая задача в этой области, а студенты должны постоянно трудиться. Знания, грамотность - вот что определяет их успешное, обеспеченное будущее. Они должны быть патриотами. Без этого наша страна не будет иметь будущего. Без этого мы когда-нибудь вновь можем оказаться под чьим-либо влиянием и жить мечтой о независимости. Поэтому патриотические чувства у молодежи должны быть очень сильными. Молодежь должна воспитываться в национальном духе, в духе патриотизма, на основе традиционных ценностей. Именно такая молодежь уверенно поведет нашу страну в будущее. Считаю, что абсолютное большинство нынешней молодежи отвечает этим критериям, она - грамотная, образованная, привязанная к Родине, патриотичная и открытая миру. Должно быть так, чтобы государственная независимость Азербайджана укреплялась.

С 1920 года мы утратили независимость. Тому имеются объективные и субъективные причины. Но это – реальность. Какую хочешь причину сегодня приводи, все бесполезно, независимость была утрачена. Почему нам не хватило сил? Тому тоже имеются различные причины, но факт в том, что не хватило. Поэтому мы всегда должны помнить об этой горькой истории.

Независимость могла быть утрачена и в 1993 году, если бы не пришел Гейдар Алиев. Он сохранил, защитил, укрепил независимость и вывел нас на правильный путь. Мы идем по его пути, укрепляем и будем укреплять независимость.

Наша независимость – главная задача. Азербайджан – независимое государство, гордое государство и государство, которое с большим оптимизмом смотрит в будущее. Еще раз поздравляю вас, желаю здоровья, успехов. Спасибо.

Х Х Х

Ректор Бакинского государственного университета Эльчин Бабаев в своем выступлении сказал:

-Уважаемый господин Президент.

Уважаемые гости, коллеги, дорогие студенты.

Дамы и господа.

Сегодня мы вместе с Вами отмечаем 100-летие Бакинского государственного университета, выпускником которого был всемирно известный политик, выдающийся общественно-политический деятель, общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев, всегда гордившийся этим и называвший его "национальным достоянием и национальной гордостью азербайджанского народа, Азербайджанской Республики". В этот славный и волнительный день мы горды тем, что Вы находитесь вместе с нами, выражаем Вам признательность за это. Отмечать вместе с Вами этот юбилей "семьи Бакинского государственного университета" в одном из уникальных мест прекраснейшего города мира Баку является большой честью для нас.

Бакинский государственный университет как первое высшее учебное заведение нового типа мусульманского Востока остался нам на память от Азербайджанской Демократической Республики. Бакинский государственный университет, получивший путевку в жизнь в 1919 году благодаря национальной сопричастности, настойчивости и борьбе патриотичных представителей интеллигенции, подвижников науки, образования и культуры, за минувшие 100 лет сыграл исключительную роль в истории нашего народа. Этот столетний промежуток является одной из самых содержательных и богатых в истории нашего народа.

На протяжении этих лет 7 раз проводился юбилей университета. Вызывает чувство гордости то, что четыре из этих юбилеев – 50, 60, 75, 80 лет – были проведены непосредственно на основании инициатив и распоряжений великого лидера Гейдара Алиева. На юбилейных мероприятиях, посвященных 50, 60, 75-летию, великий лидер лично принимал участие.

Уважаемый господин Президент.

Как продолжение этой высокой традиции, 90-летний юбилей университета был проведен на основании Вашего Распоряжения. Как на 90-летнем юбилее, так и сегодня мы безгранично рады видеть Вас в наших рядах. Ваше Распоряжение от 14 ноября 2017 года было самым большим юбилейным подарком, заранее преподнесенным университету. Согласно Распоряжению 100-летний юбилей БГУ 12 июня этого года был на высоком уровне отмечен в главном штабе ЮНЕСКО в Париже, 9 сентября – в Центре азербайджанской культуры в Вене, а также в Бухарестском университете по инициативе Ассоциации Черноморских университетов в Румынии. В различных университетах, Национальной библиотеке и во многих структурах прошли юбилейные мероприятия, были организованы конкурсы, выпущены в оборот почтовые марки и юбилейные денежные знаки. В 2019 году в Baku Crystal Hall был на высоком уровне в новом формате отмечен День выпускника с участием 5 000 выпускников. Несомненно, что все это воодушевляет наш коллектив к завоеванию еще больших успехов в науке и образовании.

Уважаемый господин Президент, позвольте, пользуясь случаем, от имени всего коллектива и выпускников университета еще раз выразить Вам признательность, глубокое уважение и почтение за высокую оценку университету и его историческим заслугам, выраженную в Распоряжении, подписанном Вами в связи со 100-летним юбилеем, и в сегодняшней речи программного характера, прозвучавшие добрые слова и учреждение медали 100-летнего юбилея. В тоже время, выражаем Вам глубокую признательность за то, что вчера Вы удостоили государственных наград 113 сотрудников университета за заслуги в развитии образования науки.

Уважаемый господин Президент.

Благодаря Вашим историческим заслугам сегодня наша страна развивается со скоростью, не имеющей аналога в мире. Отмечается в ряде международных отчетов как самое передовое государство-реформатор, ежегодно преодолевая несколько ступеней по различным показателям, занимает достойное место в ряду государств мира. Шаги, предпринимаемые под вашим руководством, по инициативе и практической поддержке Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиевой, работа, проводимая по формированию высококвалифицированного человеческого капитала, – самое лучшее вложение и гарант для развития и будущего Азербайджана. Верим, что благодаря целенаправленным реформам, проводимым в последние годы под Вашим руководством, наша страна в ближайшем будущем перейдет из ряда развивающихся государств в ряд развитых государств. Это уже не мечта, а реальность.

Уважаемые участники мероприятия.

Главная цель Бакинского государственного университета в первые годы создания заключалась в развитии просвещения и здравоохранения. Впоследствии во все периоды деятельности БГУ играл бесценную роль в формировании национального самосознания народа, развитии науки и образования, идеологии азербайджанства. На основе кадрового потенциала и научной базы университета впоследствии были созданы ряд высших учебных заведений и Национальная Академия наук Азербайджана. Вызывает чувство гордости то, что эта миссия продолжается и сегодня. Наглядным свидетельством этого является Азербайджанский институт теологии, созданный в прошлом году на основе факультета теологии университета.

За время деятельности Бакинский государственный университет подготовил свыше 200 тысяч специалистов, в том числе сотни высококвалифицированных кадров для ряда зарубежных стран. Вуз продолжает эту миссию и сегодня. В результате внимания и заботы о сфере науки и образования в нашей стране, как приоритетных направлений политики, основа которой заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и успешно продолжается сегодня, в том числе о Бакинском государственном университете, вуз, начиная с 70-х годов прошлого века переживает период возрождения.

В университете, начавшем деятельность сто лет назад всего с двумя факультетами, профессорско-преподавательским коллективом в составе 44 человек и 1094 студентами, сегодня действуют 16 факультетов, 121 кафедра, 2 научно-исследовательских института, 3 научно-исследовательских центра, более 30 научно-исследовательских и учебных лабораторий, Газахский филиал, лицей "Молодые таланты", 2 учебно-практические базы. В университете получают образование свыше 24 тысяч студентов на всех уровнях высшего образования. Преподавание проводится на азербайджанском, русском, английском и частично на немецком языках. Работают более трех тысяч сотрудников, в том числе профессорско-преподавательский коллектив и научные сотрудники в составе 1500 человек. 17 из них – действительные члены и члены-корреспонденты Национальной Академии наук Азербайджана, до 300 человек – доктора наук, профессора, до 1 000 человек – доктора философии, доценты. На уровне бакалавриатуры проводится подготовка научных и научно-педагогических кадров по 66 специальностям, на уровне магистратуры – по 235 специализациям и докторантуры – по 114 специальностям. Согласно "Государственной программы по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджанской Республике в 2019-2023-х годах" реализуются программы двойных дипломов с рядом передовых университетов мира на уровне магистратуры и докторантуры. Налажено сотрудничество с более 200 научными и образовательными центрами свыше 60 стран, проводится совместная научно-исследовательская работа и подготовка кадров.

Наряду с научной и образовательной деятельностью, университет и сегодня достаточно активно участвует в общественно-политической и культурной жизни страны, вносит ценный и солидный вклад в дальнейшее укрепление государственности, формирование национального сознания и мышления в нашей республике, уже достигшей необратимой независимости благодаря бесценным заслугам великого лидера.

Сегодня мы гордимся тем, что 93 из 176 действительных и членов-корреспондентов Национальной Академии наук Азербайджана, 46 из 117 членов Милли Меджлиса, большинство руководителей высших структур являются выпускниками Бакинского государственного университета. Выпускники БГУ на протяжении истории выполняли и выполняют очень сложную, ответственную и, в то же время, благородную созидательную миссию в стране. Мы гордимся вами, дорогие наши выпускники.

Несомненно, в основе завоевания этих достижений находятся бесценные заслуги сотен, тысяч людей, занимающих достойное место в истории науки и образования нашей родной республики, работавших в университете в прошлом и в настоящее время. В поздравительном письме великого лидера по случаю 80-летнего юбилея университета отмечалось: "Всегда высоко ценю труд людей, заложивших основу Бакинского государственного университета, придавших стимул его развитию, с чувством большой признательности и уважения почитаю их память".

Эти люди действительно достойны большого уважения и почтения.

Сегодня Бакинский государственный университет, подводя успешный итог вековой деятельности, вступает в новое столетие. Мы верим, что в соответствии со своей миссией, БГУ и в новом столетии будет готовить конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов, воспитанных в патриотическом духе, внесет ценный вклад в развитие нашей страны.

В современный период престижные университеты мира проводят реформы, соответствующие требованиям глобализации, берут курс на модернизацию. Реформы – требование времени, а модернизация означает развитие. В соответствии со стратегией науки и образования нашей страны университет также поставил перед собой цель начать в новом столетии исследования, отвечающие современным и новым технологиям, осуществить инновационный подход к обучению и образованию, использовать международную практику в управлении. Все это составляет основу нашей стратегии развития "Университет-5.0". Стратегия состоит из единства принципов образования, науки, инновации, интернационализма и социализации.

Мы не сомневаемся, что путем расширения сферы охвата и качества научных исследований в ближайшем будущем университет получит статус первого исследовательского университета нашей страны. Верим, что Бакинский государственный университет и впредь будет верен своей миссии, и продолжит развиваться как сильный университет, создающий потенциал для устойчивого развития, поощряющий межкультурный диалог и применяющий новые стандарты в образовании страны. Наш университет, занимающий сегодня место в списке 1000 передовых университетов мира, в ближайшие годы достигнет новых успехов, интегрирует в мировую систему образования и предпримет важные шаги по интернационализации образования.

Еще раз поздравляя каждого из вас с этим славным юбилеем, хочу напомнить слова первого ректора университета Василия Разумовского: "Живи, процветай, здравствуй, Бакинский университет". Факел, зажженный сто лет назад, и сегодня своим светом – своими выпускниками освещает наш путь, ведущий в будущее. Модернизирующийся, динамично изменяющийся, молодеющий университет с честью и достоинством выполняет свою традиционную миссию.

Бакинский государственный университет, являющийся символом нашего нравственного величия, как храм нашей науки, образования и культуры всегда будет существовать вместе с усиливающимся Азербайджаном, внесет новый солидный вклад во имя его дальнейшего процветания.

Мы обещаем это.

Благодарю за внимание.

Х Х Х

Профессор Бакинского государственного университета, доктор юридических наук Фируза Аббасова, в своем выступлении сказала:

-Уважаемый господин Президент.

Уважаемые участники мероприятия, дорогие коллеги.

Приветствую Вас в этот знаменательный день. Сердечно поздравляю каждого по случаю 100-летнего юбилея первого светского и современного учебного заведения на мусульманском Востоке – Бакинского государственного университета, доставшегося нам в наследство от Азербайджанской Демократической Республики.

На протяжении столетней истории университет достойно выполнял такие задачи, как подготовка национальных кадров, формирование новых научных направлений, интеграция в мировое образовательное пространство, сохранение традиций государственности, национально-духовных ценностей и передача их из поколения в поколение.

Бакинский государственный университет всегда был центром защиты и пропаганды идеологии азербайджанства, даже во времена СССР, воспитывая патриотичных и самоотверженных представителей интеллигенции, непосредственно участвовал в процессе национального самосознания. Окончившие университет представители интеллигенции сыграли большую роль в реализации идеи азербайджанства, основа которой была заложена общенациональным лидером именно в период СССР. Сказанные Гейдаром Алиевым о нашем университете слова "Университет был очагом, школой, ищущей истину, развивающей национальный дух", являются наглядным примером, подтверждающим это.

Бакинский государственный университет, отличающийся многогранной деятельностью в сфере науки и образования, является высшим учебным заведением, подготавливающим кадры и проводящим научные исследования, можно сказать, во всех областях общественной жизни, науки и технологии. Большинство известных представителей интеллигенции Азербайджана, видных личностей, имеющих исключительную роль в формировании общественно-политического мнения, получило образование в этом университете, подавляющее большинство ученых, которые внесли неоценимый вклад в мировую науку, работали здесь. И сегодня БГУ, как первый и ведущий университет страны, сохраняет свое историческое лицо, положительные традиции, научный потенциал, высокий авторитет в обществе. Несмотря на то, что впоследствии в Азербайджане были созданы многие учебные заведения, Бакинский государственный университет, как флагман азербайджанского образования, сохранил свою лидирующую позицию в обществе. Университет, отмечающийся сегодня свое 100-летие, находится в передовом ряду процесса интеграции азербайджанского образования в мировой формат, в частности, в Евроатлантическое пространство.

Всемирно известный политик, общенациональный лидер Гейдар Алиев, который гордился тем, что был выпускником Бакинского государственного университета, сказал: "Бакинский государственный университет – национальное достояние, гордость азербайджанского народа!". Да, Бакинский государственный университет – наше национальное достояние, источник гордости, наша духовность, наша национальная идентичность. Именно по этой причине сегодня праздник не только коллектива университета, но и азербайджанского народа, который разделяет радость Бакинского государственного университета.

Бакинский государственный университете, переживающий с 70-х годов прошлого века период своего возрождения, в течение долгих лет ощущал внимание и заботу общенационального лидера Гейдара Алиева. Великий лидер, оценивающий создание университета как одно из знаменательных событий в истории народа, с чуткостью подходил к каждому вопросу, связанному с университетом.

Уважаемый господин Президент, мы всегда чувствуем Вашу заботу о Бакинском государственном университете, как достойного продолжателя великого лидера. Вы, неоднократно подчеркивая необходимость превращения нефтяных доходов в человеческий капитал, поставили перед нашими учеными ряд важных задач. Профессорско-преподавательский состав Бакинского государственного университета, руководствуясь этой стратегией, прилагает большие усилия для укрепления научного и образовательного потенциала страны, подготовки высококвалифицированных, образованных, патриотичных кадров для государственного управления.

Мы, преподаватели университета в ответ на большое внимание общенационального лидера и Вашу заботу о нашем родном университете заверяем Вас в том, что и впредь будем прилагать усилия для достижения высоких успехов в науке и образовании, решительно продолжая научные исследования, внесем вклад в развитие азербайджанской науки. Желаю всем моим коллегам успехов на этом почетном пути.

Уважаемые участники мероприятия, я была студенткой Бакинского государственного университета в период, когда девиз великого лидера "Пусть восторжествует справедливость" создал равные возможности и условия для всех. А в настоящее время являюсь преподавателем этого университета. Какое может быть большее счастье? Быть преподавателем Бакинского государственного университета – это почет, гордость. Завершая свое выступление с этими чувствами, желаю грядущему поколению стать свидетелем и участником еще больших успехов Бакинского государственного университета, отмечать его величественные и славные юбилеи.

Благодарю за внимание.

Х Х Х

Была представлена композиция "Посвящение" о 60 известных ученых Бакинского государственного университета.

Х Х Х

Студент второго курса факультета журналистики университета Рашад Иманов в своем выступлении сказал:

- Уважаемый господин Президент, уважаемые участники мероприятия, в этот праздничный день приветствую каждого из вас. Для меня большая честь выступать перед Вами на этом важном мероприятии по случаю 100-летнего юбилея Бакинского государственного университета, являющегося первым высшим учебным заведением Азербайджана. Потому что я, являясь представителем молодого поколения, выступаю здесь не только от своего имени, но и от имени 24 тысяч студентов Бакинского государственного университета.

Сегодня действительно славный и особенный день для студентов Бакинского государственного университета. Мы отмечаем 100-летие нашего университета, который считаем священным, и в то же время любим как свой родной дом. Нас радует то, что сегодня забота об образовании в Азербайджане на высоком уровне. Каждое новшество, каждая реформа в этой сфере проводятся в первую очередь с учетом будущего азербайджанской молодежи.

Высшее учебное заведение играет бесценную роль в повышении знаний, грамотности, профессионализма и интеллекта студентов, а также их дальнейшей жизни. Как студенты Бакинского государственного университета, мы можем сказать, что наш университет всегда указывает нам на путь создания будущего на здоровых основах. Именно благодаря этой поддержке день ото дня возрастает наш интерес к науке.

Формирование государственной молодежной политики в нашей республике связанно с именем общенационального лидера Гейдара Алиева. Великий лидер всегда считал вопросы, связанные с молодежью, основной составной частью государственной политики, высоко ценил возможности и умения молодежи, придавал особо важное значение мерам по решению их проблем. Именно его соответствующим Распоряжением 2 февраля был учрежден в Азербайджанской Республике Днем молодежи.

Мы знаем, что как это подчеркивал и великий лидер Гейдар Алиев, получение образования в Бакинском государственном университете является процессом, требующем большой ответственности. Учиться в университете, где многое связано с приятными воспоминаниями о Гейдаре Алиеве, является источником гордости для нас, патриотичной молодежи. Мы, молодое поколение, почитаем память великого лидера с чувством глубокого уважения и признательности, и обещаем, что достойно выполним поставленные перед нами задачи.

Мы, студенты, с большой верой смотрим в будущее. Потому что мы получаем образование на высоком уровне, осознаем влияние науки и образования на человеческую жизнь, воспитываемся в патриотическом духе, независимо от обстоятельств всегда готовы встать на защиту Родины. То, что господин Президент в своих выступлениях всегда подчеркивает, что находится рядом с молодежью, еще больше воодушевляет нас на это.

Уважаемый господин Президент, успешно продолжая путь великого лидера по возвышению на новый уровень работы, проводимой по обеспечению еще более активного участия молодежи в социально-экономической, научно-культурной, образовательной и других сферах, Вы подписали многочисленные распоряжения и указы, в том числе утвердили очередную Государственную программу "Азербайджанская молодежь в 2017-2021 годах". Эти распоряжения и указы создали благоприятную почву для широкого использования инновативного потенциала молодежи в целях обеспечения общественных интересов и повышения конкурентоспособности экономики страны. Именно благодаря Вашему большому труду и усилиям азербайджанская молодежь превратилась сегодня в активную социальную прослойку общества, играющую серьезную роль в развитии страны. Господин Президент, выражаю Вам признательность от имени всей азербайджанской молодежи.

В родном Бакинском государственном университете, в котором я учусь, также были предприняты важные по реализации государственной молодёжной политики, эта политика успешно продолжается и сегодня. Наши уважаемые преподаватели проявляют всестороннее внимание и заботу о молодом поколении, созданы все условия для обеспечения активного участия молодежи в сфере науки и образования, завоевания достижений, признанных и принятых на международной арене. За все это мы глубоко признательны профессорско-преподавательскому составу университета, а также каждому сотруднику, поддерживающему нас. Мы сильная страна, и еще более усилимся высоким образования молодежи, и наш университет будет постоянно возвышаться благодаря образованию, которое прививает молодежи.

Поздравляю весь азербайджанский народ по случаю 100-летнего юбилея Бакинского государственного университета. Да здравствует Бакинский государственный университет! Да здравствует азербайджанская молодежь, азербайджанский народ! Да здравствует Азербайджан!

Х Х Х

Затем состоялась графическо-цифровая презентация логотипа университета и "Пути студента", охватывающего научные сферы по 16 факультетам.

Церемония, посвященная 100-летнему юбилею Бакинского государственного университета, завершилась исполнением гимна этого старейшего высшего учебного заведения и поздравлениями представителей вузов из различных стран.

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