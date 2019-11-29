Делегация ВС Польши посетила Азербайджан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Согласно плану двустороннего сотрудничества между министерством обороны Азербайджана и ВС Польши, делегация, возглавляемая начальником Военно-учебного центра миротворческих операций Польши Павлом Чабалиски, находилась с визитом в Азербайджане, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества азербайджанской армии и ВС Польши в рамках Программы Концепции оперативных возможностей НАТО и миротворческих операций.

Польская делегация ознакомилась с социально-бытовыми и учебно-тренировочными условиями, созданными в местах службы миротворцев.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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