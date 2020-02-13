ЦИК Азербайджана рассматривает обращение БДИПЧ ОБСЕ в связи с парламентскими выборами

БАКУ /Trend/ - В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана сегодня проходит заседание в связи с парламентскими выборами.

Как сообщает в четверг Trend, в ходе заседания рассматриваются обращения в связи с выборами, в том числе отчет наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.