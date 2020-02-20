Президент Ильхам Алиев провел рабочий обед с руководителями крупнейших компаний Италии (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - 20 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках визита в Италию провел рабочий обед с президентом "Cassa Depositi Prestiti SpA" Горно Иемпини и руководителями крупнейших компаний этой страны.
Об этом передает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.
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