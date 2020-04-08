Хикмет Гаджиев: В то время, как весь мир страдает от коронавируса, Армения продолжает свои грязные политические игры
БАКУ /Trend/ - На днях на оккупированных территориях Азербайджана были проведены так называемые "выборы", которые были решительно осуждены и категорически отвергнуты международным сообществом. Была выражена единодушная поддержка территориальной целостности, суверенитету Азербайджана.
Как сообщает в среду Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал помощник Президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.
Он отметил, что в то время, как весь мир страдает от коронавируса, Армения продолжает свои грязные политические игры.
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