Азербайджан преодолеет кризис без масштабных потрясений - российский политолог

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане накоплен достаточный опыт управления экономическими процессами в стране, что даёт основания полагать, что страна преодолеет кризис без масштабных потрясений.

Об этом сказал Trend российский политолог Владислав Кондратьев.

По его словам, руководство Азербайджана действует в русле той программы мер, которую в условиях кризиса реализует большинство развитых стран мирового сообщества: «Главной целью правительства Азербайджана является сохранение базовой структуры экономики, что позволит после окончания пандемии коронавируса с наименьшими потерями возобновить её функционирование».

Как отмечает Кондратьев, на данном этапе самая важная задача для азербайджанского государства – это достаточно быстрая и чёткая реализация выработанных мер поддержки населения и бизнеса, своевременное и адресное оказание помощи субъектам экономики.

По мнению эксперта, основным фактором сдерживания масштабов пандемии является ответственность граждан: «Сегодня многое зависит от их сознательности и ответственности. В настоящее время главная задача для всех стран - не допустить распространения коронавирусной инфекции, так как от этого зависит срок действия экономических издержек, порождённых кризисом. Чем быстрее закончится пандемия, тем больше шансов у экономики на быстрое восстановление. Поэтому ответственное отношение населения и бизнеса к текущей ситуации – это залог успеха».

(Автор: Гусейн Сафаров)

Твиттер: @C8NTINENT