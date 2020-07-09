Коррупционеры, воры и преступники Армении готовят преднамеренное убийство азербайджанских узников

БАКУ /Trend/ - Управляемая коррупционерами, ворами и преступниками Армения совершает очередное преступление в отношении беженцев из Кельбаджара Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, продолжая их незаконно удерживать в шушинской тюрьме.

В связи с пандемией COVID-19, в условиях проникновения вируса в места содержания осужденных, правящие круги Армении готовят амнистию для заключенных армян, однако азербайджанцев Аскерова и Гулиева исключили из списка амнистированных.

Очевидно, что «гуманизм» в Армении имеет избирательный характер, и расправа оккупационного режима над захваченными мирными азербайджанцами является для последователей Нжде смыслом жизни. При этом, преступная судебная система Армении навешала, на взятых в заложники Аскерова и Гулиева всевозможные бездоказательные обвинения.

Обделенные чувством гуманизма потомки фашиста Нжде способны лишь на расправу над мирными гражданами Азербайджана даже в чрезвычайных условиях пандемии коронавируса. Неприкрытая дискриминация в отношении Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, их исключение из списка лиц на амнистию, возможно только лишь из расистских, нацистских побуждений.

Ранее отказавшись, от обмена военнопленными - «всех на всех», армянские преступники в условиях распространения коронавируса в тюрьме, где содержатся Дильгам и Шахбаз, фактически обрекают их на неминуемую смерть. Это ли не преднамеренное убийство?!

Потомки Нжде, готовят очередное преступление против двух азербайджанцев, судьба которых, безусловно, должна стать предметом обсуждений международного сообщества в лице правозащитных организаций и всевозможных политических кругов.

Трагическая судьба Дильгами Аскерова и и Шахбаза Гулиева - это еще одно подтверждение правдивости слов Президента Азербайджана Ильхама Алиева, что Армения - «это террористическое государство и существовавшая до 2008 года власть криминальной, коррупционной хунты привела Армению в это жалкое состояние....президенты Армении были взяточниками, и сегодня оба привлечены к уголовной ответственности.

Их генералы были ворами, которые продавали на рынках тушенку солдат... а их герои были фашистами, террористами и преступниками - вот это и есть сегодняшняя Армения».

Директор экспертного совета

Baku Network

Доктор философии

Эльхан Алескеров

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