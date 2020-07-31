Baku Network: Оккупация Арменией территорий Азербайджана в Google maps

Политика 31 июля 2020 10:36 (UTC+04:00)
Baku Network: Оккупация Арменией территорий Азербайджана в Google maps

БАКУ/Trend/ - Неудачные попытки Еревана добиться международного признания оккупации территорий Азербайджана не дает покоя мировому армянству. Они стремятся изыскать новые способы удовлетворения своих беспредельных территориальных притязаний путем масштабных фальсификаций в системе Google maps.

Все чаще мы сталкиваемся с тем, что в международной поисковой системе Google допускаются провокации в отношении Азербайджана. Нагорный Карабах и топонимы других оккупированных территорий Азербайджана периодически указываются на картах на армянском языке как «Нагорно-Карабахская Республика».

И если полное «отделение» оккупированного Нагорного Карабаха на этой карте армянам зафиксировать не удается, то на Google Maps юридически азербайджанские анклавы Бархударлы, Верхняя Аскипара и Кярки указываются в составе Армении.

Игнорируя официальную карту Азербайджана, которая подтверждена в соответствующих документах ООН, армянство с большим усердием не только фальсифицирует историю, культуру, кухню и все, что связано с Азербайджаном, но и пытаются «приватизировать» современную политическую карту страны. Армения не только не признает международное право и территориальную целостность АР, но и методично «арменизирует» азербайджанские топонимы на территории Азербайджана.

Пользуясь услугами поисковой системы Google, армянские фальсификаторы поместили в «мaps» искаженную карту Азербайджана, на которой Физулинский район указан как Варанда, Зангилан - Ковсакан, Келдбаджар – Карвачар, Агдам – Акна, Губадлы - Санашар, Лачын – Бердзор, Джабраил – Жракан. На "гугловских" картах сотни сделанных армянами фотографий, на которых азербайджанские города помеченны, как "древние армянские города". Даже руины Агдама, преподносятся армянами как "руины армянского города Акна, разрушенного азербайджанскими варварами".

Лжецы и фальсификаторы разместили на карте нашей республики десятки фото с так называемыми хачкарами Джуги и т.п. Вместо заботы, о своей стране министр высокотехнологической промышленности Армении Акоб Аршакян провел переговоры с Google и PayPal по «арменизации» ряда услуг, предоставляемых этими компаниями.

Армянские фальсификаторы работают в трех направлениях. Первое — официальные каналы в Конгрессе США, где есть группа друзей армян, которые работают с руководством YouTube, Google Maps, PayPal и Google Play, а также в Кремниевой долине. Второе — группы армян, непосредственно работающих в структурах Google и YouTubе, которые также пытаются найти какие-то решения. Третье — группа армян диаспоры, которая также пытается помочь.

Ереван направляет работу государственных структур и координирует деятельность многочисленных хакерских групп в области методичного, планомерного заполнения армянской дезинформацией и ложью всевозможных интернет-ресурсов, а также ведения тотальной информационной войны против Азербайджана. Большая помощь Еревану оказывается диаспорой, армянами которые работают в Google и PayPal и других организациях, также многочисленными неправительственными организациями.

Последние за счет зарубежных грантов, выделяемых международными донорами на развитие информационных технологий в Армении, в реальности вовлечены в эту масштабную антиазербайджанскую деятельность, в том числе на русском и английском языках. Примечательно, что часть грантов полученных армянскими НПО перечисляются на счета в структурах Google, что облегчает процесс фальсификации и изменения границ Азербайджана на виртуальной карте, а также способствуют продвижению размещенных армянами пропагандистских видеоматериалов на YouTube.

Несмотря на неоднократные предупреждения Баку в адрес корпорации Googlе и других поисковых систем, о необходимости проявлять бдительность в отношении армянских фальсификаций, они часто допускают ошибки. Хотя, каждый раз после вмешательства Баку делают соответствующие исправления. В этой связи соответствующим структурам страны и многочисленным азербайджанским НПО необходимо объединить усилия для консолидированного противодействия виртуальной оккупации Арменией территорий Азербайджана в Google maps.

Директор экспертного совета

Baku Network

Доктор философии

Эльхан Алескеров

http://bakunetwork.com

Присоединяйтесь к нам в Twitter и facebook https://twitter.com/BakuNetwork

https://www.facebook.com/BakuNetwork

Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCp5ic7mhc6rZF6w0TQWqtmg

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Казахстан и Россия экспортировали большой объем овощей в Туркменистан
Казахстан и Россия экспортировали большой объем овощей в Туркменистан
В Пентагоне назвали Китай и Россию соперниками США с ядерным потенциалом
В Пентагоне назвали Китай и Россию соперниками США с ядерным потенциалом
В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
Loading Bars
Лента новостей
В Азербайджане состоялся праздничный намаз в связи с праздником Гурбан Общество 10:39
Baku Network: Оккупация Арменией территорий Азербайджана в Google maps Политика 10:36
Золото в Азербайджане дорожает (ОБЗОР) Финансы 10:23
Евро дорожает к манату (ОБЗОР) Финансы 10:16
ВС Армении 49 раз нарушили режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 10:14
Полиция Лос-Анджелеса разоблачила ложь армянского лобби (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 10:12
Президент Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану Политика 10:07
Казахстан и Россия экспортировали большой объем овощей в Туркменистан Бизнес 09:56
Где и почем в Азербайджане можно приобрести мясо жертвенного скота - СПИСОК Общество 09:48
ЗАО AzerGold обеспечило несколько сёл в Азербайджане питьевой водой (ФОТО) Общество 09:40
Азербайджан значительно сократил экспорт во Францию Бизнес 09:35
АБР: Пандемия COVID-19 значительно влияет на домохозяйства, малые предприятия Грузии Бизнес 09:24
АБР ожидает ускорения экономического роста в 2021 году в Грузии Бизнес 09:24
В начале августа в Азербайджане ожидаются грозы - прогноз Общество 09:24
В небе Нью-Йорка реяла надпись "Карабах — это Азербайджан!" (ФОТО) Политика 09:17
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Гурбан (ФОТО) Политика 09:14
Ураган Isaias сформировался у побережья Багамских островов В мире 09:00
Не менее девяти человек погибли в результате ракетного обстрела в Афганистане Другие страны 08:55
Bloomberg: Facebook может получить право на показ музыкальных клипов ИКТ 08:42
Ибрагимович решил остаться в «Милане» Спорт 08:33
В Китае выявили еще 138 новых случаев заражения коронавирусом Другие страны 08:25
Работы по проекту модернизации ПО "Азеркимья" практически завершены Энергетика 08:23
Президент Филиппин продлил общий карантин в Маниле и 12 городах страны до 15 августа Другие страны 08:14
Пилот «Формулы-1» заражен коронавирусом Спорт 08:04
Си Цзиньпин объявил о завершении формирования национальной навигационной системы Beidou Другие страны 07:54
Число заразившихся коронавирусом в Казахстане приближается к 90 тысячам Казахстан 07:46
В Пентагоне назвали Китай и Россию соперниками США с ядерным потенциалом США 07:43
Мусави: экономические связи Ирана с Азербайджаном довольно динамично развиваются Экономика 07:30
Болельщики вернутся на стадионы Грузии с 31 июля Грузия 07:15
США намерены окончательно вывести свои войска из Афганистана к маю 2021 года США 07:02
Apple объявила о переносе выпуска новых iPhone США 06:45
В Колумбии обнаружили легкий самолет, пропавший на юге страны (Обновлено) Другие страны 06:31
Twitter усилил меры безопасности после хакерской атаки В мире 06:12
Во Франции пять человек пострадали в результате лесного пожара Европа 05:58
Болсонару признался, что принимает антибиотики в связи с подозрением на инфекцию Другие страны 05:41
Сыгравший главную роль в сериале «Во все тяжкие» актер переболел коронавирусом США 05:23
Рассекречены новые смартфоны Nokia ИКТ 05:09
Специалисты NASA подтвердили исправность марсохода Perseverance США 04:51
Президент Ильхам Алиев: Мы уже создали устойчивую экономику, граждане Азербайджана не ощутили даже падения цен на нефть Политика 04:18
Президент Ильхам Алиев: Наряду с усилиями государства, многое зависит от деятельности врачей, их роль – решающая Политика 04:12
Президент Ильхам Алиев: Ни один социальный проект не сокращается и не будет сокращен Политика 04:07
Президент Ильхам Алиев: В настоящее время первостепенным вопросом для нас являются здоровье людей, их жизнь Политика 04:05
Президент Ильхам Алиев: До получения вакцины нам придется смириться с этой ситуацией Политика 04:00
Трамп призвал продлить мораторий на выселение граждан США из съемного жилья за неуплату США 03:57
Президент Ильхам Алиев: Все мы очень хотим, чтобы карантинный режим поскорее завершился, чтобы мы как можно скорее вернулись к привычному образу жизни Политика 03:56
Президент Ильхам Алиев: Мы с первых дней держим болезнь под контролем Политика 03:52
Президент Ильхам Алиев: Мобилизовав в короткий срок все возможности, мы демонстрируем еще большую готовность в борьбе с COVID Политика 03:48
Президент Ильхам Алиев: По количеству тестов на душу населения мы занимаем одно из передовых мест в мире Политика 03:43
Президент Ильхам Алиев: В результате функционирования дополнительно шести больниц модульного типа у нас появляется примерно 6-тысячный коечный фонд Политика 03:37
СМИ: «Манчестер Сити» давал ложные показания в CAS Спорт 03:36
Apple сообщила о росте квартальной выручки и прибыли Финансы 03:12
Трамп заявил, что не желает переноса президентских выборов в США США 02:53
Обама призвал сделать Пуэрто-Рико и округ Колумбия отдельными штатами США США 02:36
Выручка Facebook выросла во втором квартале на 11% по сравнению с 2019 годом ИКТ 02:19
Регулярный сезон НБА возобновляется в Disney World после коронавирусной паузы Спорт 02:07
Президент Ильхам Алиев: Армения сегодня находится в растерянности, предпринимает ошибочные шаги Политика 01:54
Помпео: США и ЕС работают над стандартами ответственного поведения в киберпространстве США 01:54
Президент Ильхам Алиев: Отбросы Сороса не могут стать союзниками ОДКБ Политика 01:51
Президент Ильхам Алиев: Мы вернемся на родные земли и создадим в наших городах, которые сегодня находятся под оккупацией, центры ASAN xidmət Политика 01:47
Президент Ильхам Алиев: Мы никогда не вели переговоров о предоставлении независимости «Нагорно-Карабахской республике» Политика 01:41
США расширяют санкции против Ирана Политика 01:38
Президент Ильхам Алиев: Пусть Армения, если хватает смелости, признает «Нагорно-Карабахскую республику» Политика 01:35
Президент Ильхам Алиев: Сегодняшнее руководство Армении состоит из людей, находящихся под влиянием фонда Сороса Политика 01:31
Совет ЕС продлил действие списка террористов Европа 01:28
Президент Ильхам Алиев: У нас нет никаких интересов на территории Армении Политика 01:23
Президент Ильхам Алиев: Я очень рад сегодня, что наша молодежь образованная, грамотная и патриотичная Политика 01:20
Президент Ильхам Алиев: Максимум до конца следующего года в Азербайджане будет 27 центров ASAN xidmət Политика 01:16
ВОЗ: В мире за сутки выявили более 253 тыс. заразившихся коронавирусом В мире 01:15
Президент Ильхам Алиев: Комплексный подход позволяет добиться сегодня стремительного развития нашей страны Политика 01:07
Меркель не планирует лично приезжать в Нью-Йорк для участия в ГА ООН Европа 01:05
Президент Ильхам Алиев: В последние годы социально-экономическое развитие Балакенского района идет хорошо Политика 00:58
В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом Россия 00:53
Иран согласился на выплату компенсаций Украине за сбитый в январе самолет Политика 00:51
В Танзании на озере утонули 10 человек Другие страны 00:39
Первая леди Бразилии заразилась коронавирусом Другие страны 00:27
AFP: аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу Другие страны 00:11
Air France-KLM понесла во втором квартале убытки в €2,6 млрд Европа 00:07
В Азербайджане отмечается религиозный праздник жертвоприношения Гурбан байрамы Общество 00:05
У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,6 Другие страны 30 июля 23:55
Короля Саудовской Аравии выписали из больницы Арабские страны 30 июля 23:51
И.о. главы Дербентского района Дагестана задержали по подозрению в организации ОПГ Россия 30 июля 23:38
Трамп предложил отложить выборы в США в связи с пандемией США 30 июля 23:25
В работе Instagram произошел сбой ИКТ 30 июля 23:08
Пакистанский регулятор разблокировал онлайн-игру PUBG Другие страны 30 июля 23:05
В Уганде убивший горную гориллу охотник получил 11 лет тюрьмы Другие страны 30 июля 22:58
В бельгийском Антверпене откроют "деревню по тестированию" на COVID-19 Европа 30 июля 22:50
Хакеры пытались похитить данные разработчика вакцины от коронавируса Moderna США 30 июля 22:44
Минобороны Турции распространило видеоматериал о совместных военных учениях с Азербайджаном (ВИДЕО) Политика 30 июля 22:37
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 30 июля 22:22
Трамп намерен лично выступить на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН США 30 июля 22:09
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 213 тысяч Турция 30 июля 22:03
Более 150 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус провели в Атырауской области Казахстан 30 июля 21:54
AZAL доставил из Украины 155 граждан Азербайджана (ФОТО) Общество 30 июля 21:51
Учебный год в Грузии не начнется раньше 15 сентября Грузия 30 июля 21:47
Роухани: У Ирана нет ограничений на пути развития отношений с Катаром Политика 30 июля 21:44
AFP: на заводе компании Air Liquide на севере Франции произошел пожар Европа 30 июля 21:35
Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Марокко Политика 30 июля 21:22
В Италии число новых инфицированных коронавирусом достигло почти двухмесячного максимума Европа 30 июля 21:14
ВОЗ призвала все страны присоединиться к схеме COVAX по вакцине от коронавируса В мире 30 июля 21:08
Коронавирус частично утратил прежнюю остроту симптомов — азербайджанский врач Общество 30 июля 20:55
Все новости