Baku Network: Нападение в Грузии актуализирует создание союза Баку и Тбилиси против Еревана

БАКУ/Trend/ - Территориальные притязания к соседям и национал-шовинистическое воспитание армянского населения после зверских нападений на протестующих азербайджанцев в Лос-Анджелесе, Брюсселе, Киеве и Москве, теперь проявились в Грузии. В Ахалцихе, где армяне составляют большинство населения бандитская группа осуществила нападение на семью турок-месхетинцев, Нападавшие выкрикивали "Вы турки, вы азербайджанцы, убирайтесь из Грузии!". Таким образом армянские националисты свою политику этнических чисток, решили распространить на соседнюю Грузию. Цели провокации очевидны, многонациональный состав региона Самцве – Джавахетии является препятствием на пути поэтапного «аншлюса» грузинских территорий, которые наряду с уже оккупированными районами Азербайджана являются объектами устремлений ереванских «стратегов». О том, что последние все больше становятся похожими на последователей Гитлера, Геббельса и других фашистских лидеров свидетельствуют многочисленные факты. Речь идет не только, о звучащих в Ереване заявлениях о якобы генетической несовместимости армян с азербайджанцами, о том, что якобы исторически на Кавказе жили лишь армяне и все территории вокруг - это «Великая Армения». Раздувая донельзя роль армян в мировой истории, они стремятся унизить соседей, что, по их разумению, может придать их территориальным претензиям к Азербайджану, Грузии и Турции «историческую обоснованность». По мере углубления расистских исследований в Армении радикальный национализм, фашизм и антисемитизм все более становятся составными частями государственной политики. На фашистской идеологии под названием "Нждеизм" включенной в Армении в учебные программы образовательных учреждений воспитывается новые поколения армян. Так, в Ереване вандалы осквернили мемориальный памятник жертвам Холокоста. На нем коричневой краской с использованием трафарета были изобразили свастику и и призыв к уничтожению евреев

Процветающий в стране фашизм и расизм порождает у официального Еревана уверенность, что террором внутри страны можно устранять политических оппонентов, а, на международной арене в обличии демократа и революционера, лгать и обманывать мировую общественность. Подобно нацистской Германии Ереван покрывает действия своей армии по оккупации территорий Азербайджана лживыми заявлениями о мире. При этом свою же риторику войны приписывает исключительно противной стороне. Даже если отставить в сторону многочисленные факты о том, что в Армении предоставляется убежище международным террористам, а по указу премьер-министра страны из тюрем освобождаются террористы "Сасна црер", есть достаточно известных примеров симпатий армянских лидеров к фашистам. Безапелляционные заявления премьер-министра Пашиняна, о том, что Азербайджан и Нагорный Карабах никогда и ни при каких условиях не смогут находиться в общем политическом пространстве, озвученные в Мюнхене, схожи с риторикой лидеров фашистской Германии периода Второй мировой войны. Прозвучавшие с высоких трибун этого города 80-90 лет тому назад. В условиях, когда фашизм с подачи правящей фракции "Мой шаг" и премьер-министра Пашиняна превратился в правящую в Армении идеологию, странам Южного Кавказа необходимо пересмотреть свои подходы к этой стране с учетом сложившихся в Ереване реалий. Необходимо на процессы «фашиизации» в Армениим обратить внимание международного сообщества, привлечь к этому процессу нашего стратегического партнера и доброго соседа Грузию. Назрело время, когда для предотвращения армянской экспансии, которая угрожает национальным интересам, в том числе и Грузии, создать антифашистскую коалицию из стран, где преобладают принципы мультикультурализма и мирного сосуществования различных народов.

Директор Экспертного совета

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Доктор философии

Эльхан Алескеров

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