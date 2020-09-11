Разрушение азербайджанских исторических памятников и святынь — элемент политики вандализма Армении — депутат

БАКУ /Trend/ - Как известно, армяне регулярно поднимают в ЮНЕСКО вопрос об уничтожении армянских хачкаров в Нахчыване. В эти дни они снова пытаются поднять этот вопрос. Претензии армян по поводу Нахчывана абсурдны и безосновательны.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Джейхун Мамедов.

По его словам, следует отметить, что как раз сами армяне и демонстрируют такое непочтительное отношение к азербайджанским памятникам.

"Армяне разрушили все наши религиозные памятники, святыни и мечети, а также наши кладбища в Иреване, Зангезуре и Карабахе. Такие действия уже стали типичной особенностью Армении.

Разрушение принадлежащих нам исторических памятников, святынь, мечетей, кладбищ является составной частью политики вандализма Армении. Сотни наших значимых памятников, расположенные на этих землях, были разрушены армянами. Все это лишний раз доказывает, что бесчеловечность и вандализм являются приоритетом в политике, проводимой Арменией.

Мы регулярно становимся очевидцами того, что Армения в рамках своей политики вандализма меняет названия принадлежащих Азербайджану исторических памятников, разрушает исторических дома-музеи известных представителей азербайджанской интеллигенции, азербайджанских поэтов и писателей, наши музеи, а также совершает другие подобные зверства.

В связи с этим следует отметить, что время от времени отдельные граждане Армении, правозащитники, а также активисты распространяют видеоматериалы, фотографии и информацию об этих действиях армян. Если мы создадим комиссию и проведем осмотр наших исторических памятников на территории Армении, увидим, что армяне совершили больше разрушений, грабежей и проявили большее неуважение к историческим памятникам, принадлежащим Азербайджану, чем мы можем предположить", - подчеркнул Мамедов.

По его словам, сообщения по поводу разрушения хачкаров безосновательны, и азербайджанской стороне необходимо усилить по этому поводу пропагандистскую работу на международной арене. Он добавил, что министерство иностранных дел, госкомитет по работе с диаспорой, а также живущие за рубежом азербайджанцы должны вести последовательную работу в этом направлении, и разоблачив армянскую ложь, показать миру, что такие акты вандализма и зверства совершаются именно армянами.

"В центре столицы Азербайджана Баку находится армянская церковь. Она и находящиеся там около 5000 книг и рукописей охраняются государством.

Однако в Иреване или Карабахе можно увидеть, что разрушены не только наши, но и находящиеся там албанские памятники, часть, которую они не смогли разрушить, присвоили, а другую часть переместили на другие территории. Это вновь доказывает, что такие зверства совершают именно армяне. Безразличие мирового сообщества к их действиям побуждает армян на новые преступления, что они продолжают делать и сегодня. Разумеется, это недопустимо и полностью противоречит международному праву, Гаагской и другим международным конвенциям", - подытожил Джейхун Мамедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)