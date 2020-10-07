Председатель Милли Меджлиса встретилась с послом Германии в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова седьмого октября встретилась с чрезвычайным и полномочным послом Германии в Азербайджане Вольфгангом Манигом.

Как сообщили в среду Trend в Милли Меджлисе, поприветствовав посла, спикер Сахиба Гафарова сказала, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Германией успешно развиваются в политической, экономической, торговой, туристической и других сферах. По словам спикера, Германия является одним из важных экономических партнеров Азербайджана. Отметив развитие отношений также в гуманитарной, культурной и образовательной сферах, Сахиба Гафарова сказала, что государство бережно относится к культурному наследию немцев, поселившихся в Азербайджане 200 лет назад.

В ходе встречи было отмечено также развитие отношений между парламентами двух стран. Подчеркнув, что Азербайджан является важным экономическим партнером для Германии, посол Вольфганг Маниг сказал, что его страна намерена расширять сотрудничество с правительством парламентом Азербайджана. Он сказал, что Германия заинтересована в дальнейшем развитии отношений на прочной основе.

В ходе встречи спикер Милли Меджлиса проинформировала германского посла об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте. Она отметила, что Нагорный Карабах является исторической территорией Азербайджана, добавив, что международное сообщество признает территориальную целостность Азербайджана, и в связи с этим всеми влиятельными международными организациями приняты соответствующие решения и постановления. Сахиба Гафарова подчеркнула, что причина, по которой конфликт не был урегулирован долгие годы, заключается в агрессивной политике и провокациях Армении. Она напомнила, что в июле вооруженные силы Армении обстреляли азербайджанские села и военные позиции в Товузском районе. В результате ответных мер, принятых армией Азербайджана, провокации были пресечены. Однако Армения не прекратила свои провокации. По словам спикера Милли Меджлиса, Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на Генассамблее ООН сказал, что Армения готовится к новой войне и ее необходимо остановить.

Сахиба Гафарова сообщила, что 27 сентября вооруженные силы Армении в очередной раз прибегли к военным провокациям и атаковали наши села и военные позиции с различных направлений. В ответ на провокационные действия ВС Армении армия Азербайджана начала контрнаступательную операцию, пресекла эту провокацию, и освободила от оккупации часть территорий. Она в частности отметила, что Армения, не соблюдающая принципы международного права, берет на прицел мирных жителей. Гянджа, второй по величине город Азербайджана, и Мингячевир, еще один крупный город, подверглись ракетному обстрелу со стороны Армении. Это противоречит международному праву и является очередным актом агрессии Армении против Азербайджана. Сахиба Гафарова отметила, что азербайджанская армия воюет на своих территориях, Азербайджан не зарится на чужую землю. Азербайджанский народ желает лишь полного освобождения от оккупации наших земель.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)